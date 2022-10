Tử hình đối tượng tham ô hơn 228 tỷ đồng của doanh nghiệp

Bị cáo Nguyễn Trung Thành bị tuyên phạt mức án tử hình về các tội "Tham ô tài sản", "Đánh bạc", "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".





Bị cáo Nguyễn Trung Thành (đứng) tại phiên xét xử. (Ảnh: Nhựt An/TTXVN)



Sau hơn 1 tuần xét xử sơ thẩm, ngày 30/9, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã tuyên án bị cáo liên quan vụ án tham ô hơn 228 tỷ đồng xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Pilmico Việt Nam (xã Bình Thành, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp).



Bị cáo Nguyễn Trung Thành (ngụ thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) bị tuyên phạt mức án tử hình về các tội: "Tham ô tài sản," "Đánh bạc," "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" theo Điều 353, Điều 321, Điều 341 Bộ luật Hình sự.



Về trách nhiệm dân sự, Hội đồng xét xử buộc bị cáo Nguyễn Trung Thành bồi thường cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Pilmico Việt Nam số tiền đã chiếm đoạt còn lại là gần 215 tỷ đồng (trước đó đã hoàn trả được hơn 13 tỷ đồng). Đồng thời, nộp số tiền thu lợi bất chính là trên 3,4 tỷ đồng để sung vào ngân sách Nhà nước.



Hội đồng xét xử cũng tuyên phạt các bị cáo: Trần Văn Quang (ngụ thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang) mức án 5 năm tù; Nguyễn Tấn Tài (ngụ thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) mức án 3 năm tù cùng về tội "Đánh bạc" theo Điều 321 Bộ luật Hình sự. Đồng thời, buộc Trần Văn Quang phải nộp lại số tiền thu lợi bất chính hơn 82 tỷ đồng; Nguyễn Tấn Tài nộp lại số tiền thu lợi bất chính gần 500 triệu đồng (đã nộp xong).



Theo cáo trạng, ngày 31/12/2013, bị cáo Nguyễn Trung Thành được bổ nhiệm làm Kế toán trưởng Công ty Trách nhiệm hữu hạn Pilmico Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất thức ăn thủy sản, gia súc, sản xuất bột cá... với vốn điều lệ 300 tỷ đồng, do Công ty Pilmico International PTL.LTD ở Singapore đầu tư. Nguyễn Trung Thành có nhiệm vụ quản lý, điều hành Phòng Kế toán, báo cáo và phân tích kịp thời các vấn đề liên quan đến nghiệp vụ tài chính.



Trong khoảng thời gian từ ngày 9/1/2017-10/4/2020, Thành đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, lập khống (làm giả) 181 ủy nhiệm chi thanh toán tiền cho khách hàng để chiếm đoạt của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Pilmico Việt Nam số tiền trên 228 tỷ đồng, sử dụng vào mục đích đánh bạc, trả nợ và mục đích khác của cá nhân.



Các bị cáo Nguyễn Tấn Tài (phải), Trần Văn Quang (giữa) và Nguyễn Trung Thành tại phiên xét xử. (Ảnh: Nhựt An/TTXVN)





Do hằng năm, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Pilmico Việt Nam đều thuê kiểm toán tài chính; để đơn vị kiểm toán không phát hiện hành vi sai phạm của mình, Thành đã làm giả 124 ủy nhiệm chi Công ty Trách nhiệm hữu hạn Pilmico Việt Nam thanh toán tiền cho các đối tác; 4 hợp đồng tiền gửi giữa Công ty này với một chi nhánh ngân hàng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; 2 giấy xác nhận số dư tiền gửi rồi cung cấp cho đơn vị kiểm toán.



Từ tháng 1/2017-4/2020, thông qua sự hỗ trợ của Nguyễn Tấn Tài thì Nguyễn Trung Thành và Trần Văn Quang đã đánh bạc thông qua hình thức cá cược bóng đá trên mạng internet với số tiền gần 86 tỷ đồng. Trong quá trình điều tra, Nguyễn Trung Thành khai nhận đã sử dụng số tiền chiếm đoạt của Công ty để tham gia cá cược bóng đá trên một số trang mạng (máy chủ đặt tại nước ngoài) là hơn 143 tỷ đồng.



Trước đó, vào tháng 4/2020, Công ty Pilmico International PTL.LTD ở Singapore yêu cầu Công ty Trách nhiệm hữu hạn Pilmico Việt Nam chuyển 330 tỷ đồng tiền lợi nhuận, do không còn tiền để chuyển nên Thành đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình với lãnh đạo công ty.



Xét thấy hành vi của Thành là rất nghiêm trọng, không có khả năng khắc phục hậu quả, gây ảnh hưởng đến sự phát triển của doanh nghiệp nên ngày 10/7/2020, lãnh đạo Công ty Trách nhiệm hữu hạn Pilimico Việt Nam làm đơn tố giác hành vi phạm tội của Thành với Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Tháp.

Theo Nhựt An (TTXVN/Vietnam+)