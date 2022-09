Triệt phá đường dây mua bán hóa đơn hơn 450 tỉ đồng

Trong giai đoạn 2016-2020, Nguyễn Đức Hậu, Giám đốc Công ty TNHH MTV thương mại Linh Nhung (Ninh Bình) đã mua 187 hóa đơn đỏ trái phép của 32 doanh nghiệp với tổng giá trị hàng hóa ghi trong hóa đơn hơn 450 tỉ đồng.





Ngày 7-9, tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án mua bán hóa đơn đỏ trái phép xảy ra tại Công ty TNHH MTV thương mại Linh Nhung (đường Lương Văn Tụy, phường Tân Thành, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.





Công an đọc lệnh khởi tố Nguyễn Đức Hậu, Giám đốc Công ty TNHH MTV thương mại Linh Nhung - Ảnh Công an Ninh Bình

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, trong giai đoạn từ năm 2016-2020, Nguyễn Đức Hậu, Giám đốc Công ty TNHH MTV thương mại Linh Nhung đã mua 187 hóa đơn đỏ của 32 doanh nghiệp (31 doanh nghiệp ở tỉnh Nam Định và 1 ở Ninh Bình) với tổng giá trị hàng hóa ghi trong hóa đơn hơn 450 tỉ đồng.



Trong đường dây này, ngoài Nguyễn Đức Hậu còn có 5 giám đốc các doanh nghiệp khác đã bị công an điều tra, làm rõ về hành vi mua bán hóa đơn trái phép là: Nguyễn Đô Thành (SN 1962), Cao Văn Chung (SN 1964), Dương Quốc Trung (SN 1989), Vũ Việt Cường (SN 1987; tất cả ngụ tỉnh Nam Định).



Hiện tất cả 5 bị can đã bị Công an tỉnh Ninh Bình khởi tố, bắt tạm giam. Ngoài ra, công an cũng đã khởi tố 2 bị can khác về hành vi trên là: Trần Đức Hiếu (SN 1971, ngụ TP Nam Định) làm trung gian môi giới cho hoạt động mua bán hóa đơn; Bá Thị Hiền (SN 1988, ngụ TP Ninh Bình), là kế toán của Công ty TNHH MTV thương mại Linh Nhung.



Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Nam Định tiếp tục điều tra, làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo TUẤN MINH (NLĐO)