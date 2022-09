Thiếu phụ bị lừa hơn 1 tỉ đồng vì lời đường mật của "lính Liên hợp quốc"

Phòng CSHS Công an tỉnh Bình Dương vừa tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của bà N.T.T.N (ngụ TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) cho biết bị lừa chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng với chiêu “giải cứu lính Liên hiệp quốc”.





Theo đơn, thông qua mạng xã hội, bà N. làm quen với đối tượng tự xưng tên James Berry, người Singapore. Sau một thời gian trao đổi qua lại, James nói mình là lính Liên hiệp quốc đang giữ gìn hòa bình tại Yemen. James cầu cứu bà N. gửi thư cho Liên hiệp quốc (thư do James soạn sẵn) để xin cho James nghỉ phép 30 ngày về Việt Nam chơi và gặp chị N.



Sau khi nhận đơn, “Liên hiệp quốc” yêu cầu bà N. thanh toán phí bảo hiểm và tiền vé máy bay là 584 triệu đồng. Chị N. đồng ý và chuyển 2 lần tiền vào một tài khoản ở Việt Nam.



Các đối tượng lừa thường đưa hình ảnh "trai đẹp" để lừa phụ nữ.



Tuy nhiên , sau đó đối tượng lại thông báo, do tình hình ở Yemen bất ổn nên cần thuê riêng 1 chiếc máy bay quân sự mới đưa Jemas về Việt Nam an toàn được, chi phí thuê là 1,4 tỷ đồng. Bà N. không đồng ý, James bảo để anh ta xin giảm bớt và cuối cùng chốt lại số tiền thuê máy bay là 410 triệu đồng.



Tiền đã gửi đủ mà chẳng thấy James về Việt Nam và cũng không còn liên lạc được, biết mình bị lừa, bà N. trình báo cơ quan Công an.

Theo P.Tuyền (cand)