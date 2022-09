Sử dụng tiền vay ngân hàng sai phạm, một giám đốc bị bắt

Sau khi vay vốn tín dụng ngân hàng để trả nợ, phần còn lại một giám đốc doanh nghiệp sử dụng không đúng với phương án kinh doanh, không thực hiện nghĩa vụ trả nợ nên bị khởi tố, bắt tạm giam về tội danh “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.





Nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên ngày 18/9 xác nhận, vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam về tội danh “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” đối với Nguyễn Thành Hiếu (SN 1978) Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Xây dựng Hiếu Anh, có trụ sở E7/23, ấp 5, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh (TP Hồ Chí Minh).





Bị can Nguyễn Thành Hiếu khi bị bắt tạm giam.





Kết quả điều tra ban bước đầu cho thấy, từ giữa tháng 2/2008 đến tháng 10/2009, Công ty CP Xuất nhập khẩu Nông thổ sản An Bình ký kết một số hợp đồng tín dụng vay vốn của Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam tại Phú Yên (BIDV). Trong số tài sản bên vay cầm cố, thế chấp cho BIDV Phú Yên có 8 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của vợ chồng Nguyễn Thành Hiếu.



Đến tháng 12/2009, Công ty An Bình mất khả năng trả nợ gốc và lãi trong khi hàng hóa cầm cố không còn tồn kho, tài sản thế chấp không đủ điều kiện pháp lý phát mãi để thu hồi nợ, nên doanh nghiệp này tự phá sản.





Công bố quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thành Hiếu.



Để thu hồi nợ vay tín dụng, BIDV Phú Yên đã đối chiếu và xác định Công ty Hiếu Anh còn nợ tiền của Công ty An Bình, nên ông Nguyễn Thành Hiếu đồng ý trả nợ thay cho Công ty An Bình.



Theo đó, trong tháng 1 và 3/2020, BIDV Phú Yên ký kết 2 hợp đồng tín dụng cho Công ty Hiếu Anh vay vốn 40 tỷ đồng nhằm mục đích trả nợ hơn 30 tỷ đồng cho Công ty An Bình tại BIDV Phú Yên. Mặc dù trong hồ sơ vay vốn, phương án kinh doanh của Công ty Hiếu Anh không khả thi, không đáp ứng đầy đủ các điều kiện cần thiết nhưng do hai bên đều muốn trả nợ và thu hồi nợ nên Nguyễn Thành Hiếu cùng một số cán bộ BIDV Phú Yên xác lập, phê duyệt hồ sơ vay vốn. Sau khi khấu trừ khoản nợ hơn 30 tỷ đồng Công ty Hiếu Anh phải trả thay cho Công ty An Bình, số tiền còn lại Nguyễn Thành Hiếu sử dụng không đúng phương án kinh doanh đăng ký vay vốn và không thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho BIDV.



Trước đó vào tháng 9/2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên phục hồi điều tra vụ án sau gần 1 năm tạm đình chỉ, đồng thời khởi tố 7 cán bộ BIDV Phú Yên cùng tội danh “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. Đó là nguyên Giám đốc Nguyễn Công, nguyên Phó Giám đốc Nguyễn Văn Tuyến, Nguyễn Duy Sinh, nguyên Trưởng phòng quan hệ khách hàng 1 Nguyễn Phú Phong, nguyên Trưởng phòng Quản lý rủi ro Lê Tấn Đức và cán bộ tín dụng Võ Hồng Phong.



Được biết 8 bị can trong vụ án này đều bị khởi tố theo khoản 3 Điều 179 BLHS năm 1999, có khung hình phạt tù từ 10 năm đến 20 năm.

