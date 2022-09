Phú Thiện kiên quyết xử lý sai phạm liên quan đến xe công nông

(GLO)- Cứ vào mùa thu hoạch nông sản, tình trạng xe công nông chở hàng hóa, thậm chí chở người lưu thông trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ ở huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) lại diễn biến phức tạp. Vì vậy, Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an huyện) triển khai nhiều giải pháp nhằm ngăn chặn và xử lý triệt để tình trạng này.





Theo thống kê, huyện Phú Thiện có hơn 1.700 xe công nông. Loại phương tiện này phù hợp với nhiều địa hình nên người dân thường sử dụng để vận chuyển nông sản, hàng hóa. Tuy nhiên, một số xe công nông không có đèn chiếu sáng, đèn xi nhan, không lắp đặt biển phản quang nên khi lưu thông tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, nhất là vào ban đêm. Trên thực tế, nhiều vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe công nông đã xảy ra gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Riêng từ năm 2021 đến nay, trên địa bàn huyện đã xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe công nông làm 2 người chết.

Lực lượng Công an huyện Phú Thiện thường xuyên xuống cơ sở để vận động, nhắc nhở người dân chấp hành các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông. Ảnh: R'Ô HOK



Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, thời gian qua, Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trên các tuyến tỉnh lộ, quốc lộ kết hợp tuyên truyền, vận động người dân điều khiển công nông không được chở người trên thùng xe. Cùng với đó, đơn vị phối hợp với Công an các xã, thị trấn tiến hành rà soát, thống kê số lượng xe công nông để hướng dẫn bà con lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng, biển phản quang, còi báo… Mặt khác, đơn vị chú trọng tuyên truyền, phổ biến pháp luật thông qua mạng xã hội Facebook, Zalo về các quy định xử phạt vi phạm hành chính và những nguy cơ mất an toàn giao thông liên quan đến phương tiện xe công nông không đảm bảo an toàn kỹ thuật. Theo thống kê từ năm 2021 đến nay, qua công tác tuần tra, kiểm soát, Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự đã nhắc nhở 320 trường hợp xe công nông hoạt động không đúng phạm vi và chở người trên thùng xe.



Ông Ksor Tâm-Bí thư Chi bộ kiêm Tổ trưởng tổ dân phố 1 (thị trấn Phú Thiện) cho biết: Tổ dân phố 1 có 453 hộ, trong đó, hơn 50% số hộ có xe công nông. Trước đây, mặc dù người dân biết rằng sử dụng xe công nông không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật, không có đèn chiếu sáng, đèn chuyển hướng và lưu thông trên tỉnh lộ, quốc lộ là vi phạm pháp luật nhưng nhiều người vẫn vi phạm. Nhiều trường hợp đã bị xử lý hoặc nhắc nhở. Tuy nhiên, do xe công nông là phương tiện không thể thiếu trong hoạt động sản xuất nông nghiệp; việc chở vật tư, máy móc, dụng cụ đến khu vực sản xuất buộc phải đi qua các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ nên nhiều người vẫn “đánh liều” vi phạm. Thời gian gần đây, được lực lượng Công an tuyên truyền, nhắc nhở nên ý thức chấp hành của bà con đã chuyển biến tích cực. “Bây giờ, 100% hộ gia đình có xe công nông đều lắp đặt đèn chiếu sáng, biển phản quang đảm bảo kỹ thuật và chấp hành các quy định pháp luật khi tham gia giao thông. Gia đình tôi có 6 ha mía và 4 ha lúa cũng phải dùng xe công nông để vận chuyển phân bón, nông sản. Để đảm bảo an toàn giao thông, tôi đã lắp đặt đầy đủ hệ thống đèn, biển phản quang nên khi lưu thông rất an tâm”-ông Tâm cho hay.



Trao đổi với P.V, Thiếu tá Phùng Mạnh Thường-Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự-thông tin: Trước đây, tai nạn giao thông liên quan đến xe công nông xảy ra khá nhiều. Nhờ lực lượng Công an tăng cường tuần tra, kiểm soát và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật nên ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông của người dân được nâng lên, các vụ tai nạn liên quan đến xe công nông được hạn chế. “Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của cấp trên, thời gian tới, đơn vị tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn có xe công nông cần lắp đặt đèn chiếu sáng, còi, biển phản quang trước khi tham gia giao thông. Đồng thời, yêu cầu các chủ xe ký cam kết tuân thủ các quy định pháp luật, không điều khiển xe công nông lưu thông trên quốc lộ, tỉnh lộ. Bên cạnh đó, đơn vị tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát để phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, hạn chế tối đa tai nạn xảy ra”-Thiếu tá Thường nhấn mạnh.



R'Ô HOK