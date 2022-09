Phòng ngừa thẩm lậu ma túy trong cơ sở cai nghiện ma túy

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có công văn về việc tăng cường kiểm soát, phòng ngừa thẩm lậu, mua bán, tàng trữ trái phép ma túy trong cơ sở cai nghiện ma túy.





Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức đánh giá, rà soát, sắp xếp lại đội ngũ viên chức, người lao động làm việc tại Cơ sở Tư vấn và Cai nghiện ma túy tỉnh, bảo đảm phù hợp với năng lực chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm của từng người. Bên cạnh đó, Sở chỉ đạo Cơ sở Tư vấn và Cai nghiện ma túy tỉnh tăng cường giám sát nội bộ, quản lý viên chức, người lao động tại từng bộ phận và toàn đơn vị; rà soát lại quy trình an ninh, bảo vệ, quy chế quản lý học viên, quy chế quản lý thuốc, vật tư; tăng cường phối hợp với cơ quan Công an, y tế và các cơ quan, đơn vị liên quan của TP. Pleiku nhằm bảo đảm an ninh trật tự, phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng thẩm lậu, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy tại Cơ sở Tư vấn và Cai nghiện ma túy tỉnh.



Công an tỉnh tăng cường chỉ đạo các đơn vị, Công an TP. Pleiku phối hợp với Cơ sở Tư vấn và Cai nghiện ma túy tỉnh quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và quản lý sau cai nghiện; đảm bảo an ninh trật tự; phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng thẩm lậu, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy tại Cơ sở Tư vấn và Cai nghiện ma túy tỉnh.



LÊ HÀ