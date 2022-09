Phá đường dây ma túy cực lớn: Ship, vận chuyển hàng cấm qua bưu điện

Núp bóng thuốc lá, chè, thuốc tăng cường sinh lý, mỗi tháng Thịnh bán khoảng 40 kg hàng cấm ra thị trường bằng hình thức gửi ship, bưu điện.





Liên quan đến đường dây sản xuất, vận chuyển và mua bán ma túy tổng hợp núp bóng thuốc lá, thuốc lá điện tử, thuốc tăng cường sinh lý… cực lớn mà Công an Q.Nam Từ Liêm (Hà Nội) vừa phối hợp với Công an TP.HCM triệt phá, lực lượng chức năng đã khởi tố 6 bị can và bắt giữ 5 nghi phạm để phục vụ điều tra.



Các đối tượng trong vụ án. Ảnh: D.H



6 bị can bị khởi tố về tội mua bán trái phép chất ma túy cùng trú tại một chung cư mini ở P.Mỹ Đình 2 (Q.Nam Từ Liêm) gồm: Nguyễn Khoa Điềm (26 tuổi, quê Quảng Ninh), Dương Văn Trường (21 tuổi, quê Bắc Giang), Hà Quang Chính (21 tuổi, quê Thanh Hóa), Lê Xuân Huy (21 tuổi, quê Thanh Hóa), Nguyễn Thế Ngọc (21 tuổi, quê Ninh Bình) và Hà Quang Hoàng (20 tuổi, quê Thanh Hóa).



Các nghi phạm bị bắt giữ để làm rõ hành vi sản xuất, vận chuyển và mua bán trái phép chất ma túy gồm: Lê Đức Thịnh (28 tuổi), Trần Công Danh (29 tuổi), Võ Văn Mỹ (25 tuổi), Phạm Quang Trung (29 tuổi) và Nguyễn Ngọc Khánh (34 tuổi), cùng quê tại H.Nghĩa Hành (Quảng Ngãi) và tạm trú, hoạt động phạm tội tại TP.HCM.



Tang vật cùng các đối tượng liên quan.



Theo Công an Q.Nam Từ Liêm, từ vụ án cố ý gây thương tích do Điềm chủ mưu xảy ra trên địa bàn, cơ quan này đã mở rộng điều tra và phát hiện đường dây sản xuất, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy cực lớn, xuyên tỉnh thành.



Bán 40 kg "hàng cấm" mỗi tháng



Công an xác định từ đầu năm 2022, Lê Đức Thịnh bắt đầu nhập thuốc lá Tobaco và cỏ Mỹ qua mạng xã hội về bán buôn, bán lẻ kiếm lời. Hai mặt hàng này đều là các sợi thảo mộc chứa chất kích thích hướng thần (ma túy loại ADB-BUTINACA, viết tắt là ADB) và gây nghiện, nằm trong danh mục chất cấm của Việt Nam.



Quá trình phạm tội, Thịnh thuê Khánh giúp việc, dùng mạng xã hội quảng cáo trên các hội nhóm, chốt đơn, đóng gói và giao hàng.



Thảo mộc có chứa ma túy loại ADB - BUTINACA để làm thuốc lá Tobaco. Ảnh: D.H



Theo Công an Q.Nam Từ Liêm, Thịnh nhập thuốc lá Tobaco với giá từ 3 - 4 triệu đồng/kg và bán ra với giá từ 5 - 7 triệu đồng/kg; cỏ Mỹ nhập với giá từ 3,5 - 4 triệu đồng/kg, bán ra từ 5 - 5,5 triệu đồng/kg. Đối với khách lẻ, Thịnh đóng gói Tobaco và cỏ Mỹ vào các túi nhỏ với trọng lượng khoảng 15 gr và bán với giá 300.000 đồng/túi.



Nếu khách ở TP.HCM, Thịnh gọi ship giao hàng và thu tiền trực tiếp, còn khách ở ngoại tỉnh, Khánh sẽ được giao đóng gói, chuyển hàng qua đường bưu điện và nhận thanh toán bằng chuyển khoản hoặc nhận hàng rồi thanh toán qua nhân viên bưu điện, Khánh sẽ đến bưu điện lấy tiền sau.



Để qua mặt bưu điện, Khánh thường đóng gói “hàng cấm” vào các túi giống chè, hoặc hộp thuốc tăng cường sinh lý.



Khánh đóng ma túy vào các túi giống túi chè, hoặc hộp thuốc tăng cường sinh lý để qua mặt bưu điện. Ảnh: D.H



Công an Q.Nam Từ Liêm xác định mỗi tháng Thịnh bán ra thị trường khoảng 40 kg Tobaco và cỏ Mỹ ra thị trường, hưởng lợi hơn 100 triệu đồng. Tính từ ngày 5.8 - 9.9, Thịnh đã chỉ đạo Khánh 8 lần đóng gói, chuyển 19 kg Tobaco qua bưu điện từ TP.HCM ra Hà Nội cho Điềm, thu về 120 triệu đồng.

Thu hơn nửa tấn ma túy và nguyên liệu



Thịnh còn khai mua thuốc lá điện tử và tinh dầu chứa ma túy của Nguyễn Hữu Khánh (27 tuổi, trú H.Nghĩa Hành) để bán kiếm lời.



Quá trình điều tra, Nguyễn Hữu Khánh đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Công an đã thu giữ nhiều ma túy và máy móc, thiết bị dùng cho việc sản xuất, đóng gói ma túy và bắt giữ Mỹ, Danh là người làm thuê cho Khánh để làm rõ hành vi sản xuất, mua bán trái phép chất ma túy.





76 bao tải giấy chứa hơn 547 kg nguyên liệu sản xuất ma túy tổng hợp



Theo Công an Q.Nam Từ Liêm, trong vụ án này, lực lượng chức năng đã thu giữ tang vật cực lớn. Trong đó, thu hơn 52 kg bột, thảo mộc có chứa ma túy loại ADB - BUTINACA; gần 40 lít chất lỏng chứa ma túy loại ADB - BUTINACA; 250 cây thuốc lá điện tử chứa ma túy loại ADB - BUTINACA; 76 bao giấy bên trong chứa hơn 547 kg thảo mộc dùng để sản xuất ma túy tổng hợp và nhiều máy móc, vật liệu để sản xuất, đóng gói ma túy.



Công an Q.Nam Từ Liêm đang phối hợp với Công an TP.HCM mở rộng điều tra vụ án, truy bắt các đối tượng bỏ trốn để xử lý theo quy định.

Theo Trần Cường-Đan Hạ (TNO)