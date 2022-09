Nhiều nhân viên Công ty Cà phê Ia Sao 2 lãnh án

(GLO)- Ngày 31-8, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã xét xử sơ thẩm vụ án hình sự "Về vi phạm quy định về kế toán, gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty Cà phê Ia Sao 2 (thuộc Tổng Công ty Cà phê Việt Nam).

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai, Chi nhánh Tổng Công ty Cà phê Việt Nam-Công ty cà phê Ia Sao 2 (gọi tắt Công ty Cà phê Ia Sao 2) là Công ty 100% vốn Nhà nước được thành lập và hoạt động theo Quyết định số 507/QĐ-TCT-TCCB ngày 9-12-2010 của Tổng Công ty Cà phê Việt Nam và giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số 0100101509-016 ngày 9-11-2010 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp (đăng ký lần đầu). Đăng ký thay đổi lần 2 ngày 9-7-2015 do bà Phan Thị Thanh-quyền Giám đốc và đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 9-8-2018 do ông Vũ Văn Đại-Giám đốc. Công ty Cà phê Ia Sao 2 hoạt động theo ủy quyền của Tổng Công ty Cà phê Việt Nam, hạch toán phụ thuộc Tổng Công ty Cà phê Việt Nam.

Từ năm 2016 đến năm 2020 Công ty Cà phê Ia Sao 2 đã tiến hành bán thanh lý cây muồng và vỏ trấu nhưng không hạch toán, để ngoài sổ sách kế toán, không xuất hóa đơn giá trị gia tăng, không kê khai vào nguồn thu của đơn vị và không báo cáo doanh thu về Tổng Công ty Cà phê Việt Nam theo quy định.

Cụ thể, Công ty cà phê Ia Sao 2 đã bán thanh lý 591 cây muồng với tổng số tiền hơn 331 triệu đồng cho một số cá nhân nhưng trong quá trình bán thanh lý, bị cáo Phan Thị Thanh (Giám đốc Công ty Cà phê Ia Sao 2 giai đoạn 2016-2018) và Vũ Văn Đại (Giám đốc giai đoạn 2018-2020) đã chỉ đạo bị cáo Dương Thị Liên (kế toán trưởng giai đoạn 2016-2019) và Nguyễn Trọng Thể (kế toán giai đoạn 2019-2020) cùng với Nguyễn Thị Minh Huệ (là thủ quỹ giai đoạn 2016-2020) thu tiền nhưng không nhập vào hệ thống phần mềm FAST (là phần mềm kế toán) để theo dõi.

Vì thế, số tiền hơn 331 triệu đồng vẫn để ngoài sổ sách kế toán, trong đó, có hơn 232 triệu đồng là để bù trừ chi phí xây dựng nhà bát giác, thi công hạng mục mương thoát nước, mua bàn, ghế đặt tại nhà bát giác và được chấp nhận đây là khoản chi thực tế hợp lý, không gây thiệt hại. Số tiền còn lại hơn 99 triệu động Công ty sử dụng chi hiếu hỉ, kết nghĩa thôn làng là không đúng quy định, gây thiệt hại cho Tổng Công ty.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Lê Anh

Đối với việc bán thanh lý vỏ trấu cà phê là sản phẩm phụ sau chế biến, Tổng Công ty Cà phê Việt Nam giao cho Công ty cà phê Ia Sao 2 tự quản lý trong quá trình sản xuất, kinh doanh. Hàng hóa bán ra có thu tiền là nguồn doanh thu của đơn vị và phải hạch toán doanh thu, hạch toán các chi phí liên quan đến quá trình sản xuất, chế biến sản phẩm theo quy định.

Tuy nhiên, trong quá trình chế biến cà phê quả tươi sang nhân xô, từ năm 2016 đến năm 2020, Công ty Cà phê Ia Sao 2 đã ký hợp đồng bán sản phẩm phụ là vỏ trấu cà phê cho ông Nguyễn Công Lý (địa chỉ thôn Tân An, xã Ia Sao, huyện Ia Grai) với tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng nhưng Phan Thị Thanh và Vũ Văn Đại đã chỉ đạo kế toán trưởng, thủ quỹ để ngoài sổ sách kế toán tiền bán vỏ trấu cà phê bằng cách không nhập vào hệ thống phần mềm FAST theo dõi, in phiếu thu mà viết tay phiếu thu theo mẫu in sẵn, không kê khai, hạch toán doanh thu số tiền trên về Tổng Công ty Cà phê Việt Nam.

Trong tổng số tiền bán thanh lý vỏ trấu để ngoài sổ sách kế toán là hơn 1,7 tỷ đồng thì tiền tiền công bốc vác vận chuyển lên xe và tiền công của tổ trưởng tổ thu hái là hơn 1,1 tỷ đồng là được chấp nhận, số tiền còn lại các bị can phải chịu trách nhiệm là hơn 633 triệu đồng.

Như vậy, tổng số tiền các bị can phải chịu trách nhiệm về việc để ngoài sổ sách kế toán, không kê khai, không hạch toán, không báo về Tổng Công ty Cà phê Việt Nam là hơn 732 triệu đồng.

Với hành vi phạm tội “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt Phan Thị Thanh (SN 1963, trú tại phường Yên Thế, TP. Pleiku) 3 năm 6 tháng tù giam; Dương Thị Liên (SN 1964, trú tại xã Ia Sao, huyện Ia Grai) 2 năm tù giam; Nguyễn Thị Minh Huệ (SN 1979, trú tại phường Diên Hồng) 2 năm tù treo; Vũ Văn Đại (SN1969, trú tại xã Ia Sao, huyện Ia Grai) 2 năm cải tạo không giam giữ và Nguyễn Trọng Thể (1985, trú tại phường phường Hoa Lư) 1 năm cải tạo không giam giữ.