Mang Yang: Bước đầu xác định nhân thân người đàn ông chết dưới suối Ayun

(GLO)- Ngày 22-9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) cho biết đã có người đến nhận là thân nhân của người đàn ông tử vong tại khu vực suối thuộc làng Đê Gơi (xã Đak Djrăng, huyện Mang Yang) và đang chờ kết quả giám định ADN trước khi có kết luận cụ thể.

Theo đó, sau khi cơ quan chức năng thông báo tìm kiếm tung tích nạn nhân tử vong dưới khu vực suối Ayun (làng Đê Gơi, xã Đak Djrăng), ông M.L. (trú tại làng Plei Bông, xã Ayun, huyện Mang Yang) đã đến Công an huyện trình báo về việc người nhà bị mất tích. Qua nhận dạng ban đầu, ông M.L. xác nhận nạn nhân là em ruột của ông. Theo lời ông M.L., nạn nhân tên L. (SN 1981), sau khi ly hôn vợ đã về sống cùng mẹ ở làng Plei Bông. Nạn nhân không có dấu hiệu của bệnh lý nhưng thường xuyên uống rượu say và không biết bơi. Sau khi ông M.L. xác nhận thông tin trên, Công an huyện Mang Yang đã hướng dẫn để lấy mẫu AND đưa đi giám định trước khi có kết luận cuối cùng về vụ việc.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể. Ảnh Lê Anh

Như Báo Gia Lai điện tử đã thông tin, vào lúc 17 giờ ngày 11-9-2022, một người dân trú tại làng Đê Tur (xã Đak Djrăng) trong khi đi bẻ măng tại khu vực suối Ayun (làng Đê Gơi, xã Đak Djrăng) thì phát hiện thi thể một người đàn ông tử vong dưới suối. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Công an huyện Mang Yang đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh để cử lực lượng phối hợp khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Qua nhân dạng, nạn nhân có độ tuổi khoảng 40-50 tuổi, cao 1,6 m. Tử thi đang trong thời kỳ phân hủy mạnh, thời gian tử vong khoảng 7-10 ngày. Kết quả khám nghiệm pháp y xác định, nạn nhân tử vong do bị ngạt nước và không có dấu hiệu tác động của ngoại lực.

LÊ ANH