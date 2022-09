Lĩnh án 14 tháng tù giam về tội "Hủy hoại rừng

Ngày 8/9, Tòa án nhân dân huyện Đăk Glei mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo A To bị truy tố về tội “Hủy hoại rừng” theo Điểm d Khoản 1 Điều 243 Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017).



Bị cáo A To trước tòa. Ảnh: AL



Theo cáo trạng của Viện kiểm sát huyện Đăk Glei, vào ngày 25 và 26/12/2021, do cần đất để làm rẫy nên đối tượng A To (sinh năm 1978, trú tại thôn Xốp Dùi, xã Xốp, huyện Đăk Glei) đã sử dụng dao, rựa chặt hạ trái phép hơn 1.200 m2 rừng đặc dụng (tại lô 8, khoảnh 2, tiểu khu 72 tại địa bàn xã Xốp, huyện Đăk Glei) thuộc lâm phần do Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh quản lý. Hành vi của bị cáo A To đã vi phạm quy định của nhà nước về bảo vệ rừng, gây thiệt hại nghiêm trọng đến sự ổn định bền vững của môi trường sinh thái rừng.



Trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử, bị cáo A To đã thành khẩn khai báo và ăn năn hối cải về hành vi phạm tội "Hủy hoại rừng” mà bị cáo đã gây ra.



Kết thúc phiên tòa sơ thẩm, Tòa án nhân dân huyện Đăk Glei tuyên phạt bị cáo A To với mức án 14 tháng tù giam và phải có trách nhiệm trồng lại diện tích rừng đã bị chặt phá.

Theo A Lộc (baokontum)