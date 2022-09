Lãnh 14 năm tù về tội giết người

(GLO)- Ngày 20-9, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Puih Luyn (SN 1997, trú tại làng Út 1, xã Ia Hrung, huyện Ia Grai) 14 năm tù về tội "Giết người".

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 23 giờ ngày 9-4-2022, sau khi uống rượu, anh Siu Cát (SN 1995, trú tại làng Út 1) đến nhà chị họ là bà Puih Bluih (làng Út 1) để tìm Luyn nói chuyện.

Bị cáo Luyn tại phiên tòa. Ảnh: R'Ô HOK

Tại đây, anh Cát đã gọi Luyn ra ngoài sân để hỏi chuyện lý do hay đánh bố (bố của Luyn) thì giữa Cát và Luyn xảy ra mâu thuẫn. Thấy anh Cát và Luyn giằng co, bà Bluih đến can ngăn thì bị anh Cát đẩy ngã xuống đất.

Bực tức vì anh Cát xô đẩy mẹ của mình nên Luyn đã lấy 1 gậy gỗ đánh mạnh 1 cái vào đầu anh Cát. Hậu quả, anh Cát tử vong.