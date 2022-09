Kon Tum: Bắt đối tượng lừa đảo hơn 600 triệu đồng qua Zalo

(GLO)- Ngày 17-9, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Kon Tum), Công an huyện Lập Thạch (tỉnh Vĩnh Phúc) bắt Nguyễn Văn Hùng (25 tuổi, trú tại huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Nguyễn Văn Hùng tại cơ quan Công an. Ảnh nguồn TTO

Theo TTXVN, vào khoảng tháng 4-2022, bà V.T.N. (55 tuổi, trú tại TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum) nhận được tin nhắn đề nghị hợp tác đầu tư ngoại hối từ một tài khoản Zalo. Sau một thời gian nói chuyện, bà N. đã đồng ý và chuyển tiền nhiều lần cho đối tượng, tổng số tiền lên đến 635 triệu đồng.

Sau khi chuyển tiền, bà N. gọi điện, nhắn tin cho đối phương hỏi về tình hình đầu tư nhưng không thấy trả lời. Biết là mình đã bị lừa nên bà N. đến cơ quan Công an tỉnh Kon Tum để trình báo.

Ngay khi nhận thông tin về vụ việc, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Kon Tum) đã tiến hành điều tra và xác định được đối tượng là Nguyễn Văn Hùng nên đã cử tổ công tác ra Hà Nội, Vĩnh Phúc để truy bắt.

Ngày 16-9, tại tỉnh Vĩnh Phúc, lực lượng chức năng đã phối hợp với Công an huyện Lập Thạch bắt được Nguyễn Văn Hùng. Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ được nhiều tài liệu, thiết bị liên quan đến vụ án.

Thông tin điều tra ban đầu được biết, để dụ dỗ bà N. góp vốn đầu tư chung, Hùng đã tạo tài khoản Zalo giả để nhắn tin.

Khi thấy ''con mồi đã cắn câu'', Hùng nhờ Nguyễn Văn Tuân (27 tuổi, trú tại xã Bàn Giản, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) mua nhiều sim rác sử dụng để mở nhiều tài khoản ví điện tử Viettel Money giả, tài khoản ngân hàng giả; rồi chia nhỏ số tiền lừa được, chuyển đổi thành tiền ảo, một phần khác chuyển cho các tiệm vàng ở Hà Nội để rút tiền mặt nhằm xóa dấu vết.

Hiện Công an tỉnh Kon Tum đang tiếp tục điều tra vụ việc.