Huyện Ia Pa: Phạm pháp hình sự và tai nạn giao thông giảm

(GLO)- Ngày 29-9, UBND huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) 9 tháng năm 2022 gắn với sơ kết Kế hoạch 979 của Giám đốc Công an tỉnh về tăng cường các giải pháp đảm bảo TTATGT gắn với phòng-chống tội phạm tại cơ sở.





Ông Huỳnh Văn Trường-Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có các thành viên Ban Chỉ đạo Phòng-chống tội phạm, Ban An toàn giao thông huyện, cấp ủy, chính quyền 9 xã.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Minh Hiệp



Qua đánh giá 9 tháng năm 2022, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện Ia Pa luôn được giữ vững, ổn định, phạm pháp hình sự giảm 9,23%, tai nạn giao thông giảm cả 3 chỉ số so với cùng kỳ năm 2021. Các cấp, các ngành cùng với lực lượng Công an đã chủ động tham mưu, thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo an toàn giao thông, nhất là các dịp lễ, Tết, các sự kiện chính trị, văn hóa, thể thao; kiên quyết đấu tranh không để hình thành các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm hoạt động phức tạp. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có những chuyển biến tích cực.



Công tác đấu tranh phòng-chống tội phạm, vi phạm pháp luật đạt nhiều kết quả khích lệ, tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt 91,67%, trong đó trọng án đạt 100%; phát hiện và xử lý hành chính 17 vụ, 64 đối tượng với số tiền trên 93 triệu đồng. Công tác đảm bảo TTATGT được quan tâm chỉ đạo thường xuyên, liên tục, trong đó đã tổ chức ký kết quy chế phối hợp giữa Công an huyện với UBND 9 xã trong công tác đảm bảo TTATGT trên các tuyến đường đi qua, qua đó đã phát hiện, xử lý 1.367 trường hợp vi phạm với số tiền gần 900 triệu đồng. Tổ chức giáo dục cá biệt 128 lượt đối tượng thanh thiếu niên thường xuyên vi phạm và tuyên truyền 32 đợt tại các thôn, làng, trường học, điểm nhóm tôn giáo với hơn 4.800 người tham dự.



Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, cấp ủy, chính quyền các xã quan tâm hơn nữa đến công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng-chống tội phạm, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và đảm bảo TTATGT, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện cũng yêu cầu trong những tháng cuối năm, cả hệ thống chính trị phải tăng cường hơn nữa, phối hợp, hỗ trợ cùng lực lượng Công an tiếp tục triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo giữ vững an ninh trật tự, phòng-chống tội phạm, đảm bảo TTATGT, phát huy hiệu quả hơn nữa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trong đó chú trọng thực hiện biện pháp đảm bảo TTATGT gắn với PCTP ngay tại địa bàn cơ sở.

MINH HIỆP