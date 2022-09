Hiệu quả câu lạc bộ phòng-chống tội phạm ở Ia Trok

(GLO)- Sau hơn 3 năm triển khai, Câu lạc bộ “Phòng-chống tội phạm” ở xã Ia Trok (huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã phát huy hiệu quả rõ rệt, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.





Xã Ia Trok có địa bàn rộng và giáp ranh với thị xã Ayun Pa. Những năm trước, tình hình an ninh trật tự tương đối phức tạp, nhất là tình trạng trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, vi phạm trật tự an toàn giao thông, tệ nạn xã hội. Trước tình hình đó, tháng 8-2019, Công an xã Ia Trok chủ động đề xuất cấp ủy, chính quyền địa phương thành lập Câu lạc bộ “Phòng-chống tội phạm” tại buôn Trôk, buôn Thăm và thôn Quý Đức với thành viên là bí thư chi bộ, trưởng thôn, công an viên, bí thư chi đoàn, thôn đội trưởng, người có uy tín trong cộng đồng. Mục tiêu đề ra của Câu lạc bộ là chủ động nắm tình hình an ninh trật tự, tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tham gia phòng ngừa, đấu tranh tố giác tội phạm.



Các thành viên Câu lạc bộ “Phòng-chống tội phạm” buôn Trôk trao đổi công việc. Ảnh: R'Ô HOK



Ông Rcom Ngơr-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Trôk-cho biết: Trước đây, nhiều thành phần bất hảo ở địa phương khác kết hợp với thanh-thiếu niên trong buôn thường xuyên tụ tập uống rượu bia rồi đi xe máy càn quấy và lén lút trộm cắp tài sản gây bức xúc trong dân. Ngoài ra, các đối tượng còn rủ rê một số thanh niên trong buôn tham gia các tệ nạn xã hội như: cờ bạc, ma túy…

Sau khi thành lập, Câu lạc bộ “Phòng-chống tội phạm” đã tổ chức tuần tra, kiểm soát; phân công các thành viên phụ trách khu vực dân cư để chủ động nắm bắt tình hình an ninh trật tự. “Từ khi thành lập, Câu lạc bộ đã cung cấp cho lực lượng Công an xã nhiều nguồn tin có giá trị về trật tự xã hội. Gần đây, trong buôn có 2 đối tượng nghiện ma túy thường xuyên phá phách, gây rối trật tự. Sau khi theo dõi, nắm tình hình, các thành viên Câu lạc bộ đã báo cáo với lực lượng Công an để tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật”-ông Ngơr cho hay.



Còn già làng Nay Choan (buôn Trôk) thì cho hay: “Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tuy ổn định nhưng không vì thế mà chủ quan, lơ là. Tôi thường đến tận nhà bà con trong buôn để gặp gỡ, nhắc nhở phải nâng cao ý thức tự phòng, tự quản tài sản, quan tâm giáo dục con cháu chấp hành quy định của pháp luật, không làm trái với hương ước, quy ước; đồng thời, phải nâng cao tinh thần tự giác tham gia phòng ngừa, đấu tranh tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Đến nay, các đối tượng xấu không dám đến địa bàn quậy phá, trộm cắp nữa. Người dân rất yên tâm làm ăn, sinh sống”.



Tương tự, sau khi thành lập, Câu lạc bộ “Phòng-chống tội phạm” buôn Thăm đã phân công các thành viên tích cực tuần tra nắm tình hình địa bàn; thường xuyên tuyên truyền, phổ biến pháp luật kết hợp với thông tin tình hình an ninh trật tự, phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm để người dân biết và nêu cao cảnh giác. “Bây giờ, tình hình an ninh trật tự ổn định, các vụ mâu thuẫn trong dân đều được hòa giải dứt điểm. Ban đêm, thanh niên đã bớt tụ tập, một số đã chủ động tìm kiếm việc làm, giúp đỡ gia đình làm ăn phát triển kinh tế”-ông Rmah Thế-Công an viên buôn Thăm-cho hay.



Đại úy Nguyễn Hữu Thắng-Trưởng Công an xã Ia Trôk-thông tin: Xã có 2.188 hộ với 10.118 khẩu. Các câu lạc bộ “Phòng-chống tội phạm” thường xuyên phối hợp với tổ tự quản an ninh trật tự tại 8 thôn, buôn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia phòng-chống, tố giác tội phạm. Từ khi thành lập đến nay, 3 câu lạc bộ đã phối hợp với lực lượng Công an xã tuần tra, kiểm soát 23 buổi; nhắc nhở 9 lượt thanh niên tụ tập uống rượu đêm khuya gây rối trật tự, 32 lượt người dân tham gia giao thông không mũ bảo hiểm ở tuyến đường liên thôn. Đồng thời, vận động thu hồi 1 khẩu súng tự chế, 1 roi điện, 1 mã tấu, 1 con dao tự chế; tham gia quản lý, cảm hóa, giáo dục 16 trường hợp tù tha về tái hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống.



R'Ô HOK