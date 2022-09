Gia Lai: Tết Độc lập an toàn, bình yên

(GLO)- Trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, tình hình an ninh trật tự (ANTT), an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn tỉnh Gia Lai được đảm bảo ổn định, giao thông luôn thông suốt và không có vụ việc đột xuất, bất ngờ, phức tạp xảy ra.

Đảm bảo giao thông thông suốt

Thực hiện Công văn số 8554/BGTVT-ATGT ngày 18-8-2022 của Bộ Giao thông-Vận tải về việc triển khai Công điện số 724/CĐTTg ngày 16-8-2022 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 1863/UBND-NC ngày 19-8-2022 của UBND tỉnh về việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9… Sở Giao thông-Vận tải (GT-VT) đã chỉ đạo các đơn vị liên quan nâng cao năng lực, chất lượng dịch vụ và an toàn trong hoạt động vận tải hành khách và hàng hóa. Trong đó, yêu cầu các bến xe, các đơn vị kinh doanh vận tải bố trí đầy đủ phương tiện bảo đảm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh; siết chặt quản lý chất lượng kỹ thuật ATGT đối với các phương tiện vận tải hành khách đường bộ và đường thủy nội địa; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm theo thẩm quyền.

Theo đó, từ 11 giờ ngày 31-8 đến hết ngày 3-9, sản lượng vận tải tại các bến xe vận chuyển hành khách đường bộ đi các tỉnh, thành phố trong toàn quốc thực hiện 628 chuyến xe, vận chuyển 9.963 lượt hành khách; so với cùng kỳ năm 2021 tăng 321 chuyến xe (tăng hơn 96%), tăng 4.897 hành khách (tăng hơn 97%). Riêng trong ngày 3-9, Sở GT-VT đã chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách tăng cường 2 chuyến xe, giải tỏa 80 hành khách gặp khó khăn trong việc mua vé đi lại. Cũng trong dịp lễ Quốc khánh 2-9, chỉ có chiều về TP. Hồ Chí Minh-Gia Lai giá vé có phụ thu thêm 40%, còn lại giá vé tất cả các tuyến cả chiều đi và về trong nước đều được giữ ổn định theo mức giá đã niêm yết.

Lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an thị xã An Khê kiểm tra, xử lý vi phạm TTATGT. Ảnh: Lê Anh

Ngoài ra, công tác đảm bảo giao thông trên các tuyến được ủy thác quản lý gồm: quốc lộ 25, 14C, 19D, đường Trường Sơn Đông (km320-km411, km440-km475) và 10 tuyến đường tỉnh giao thông luôn đảm bảo thông suốt, thuận tiện; không có trường hợp cầu đường gây mất an toàn giao thông trên tuyến. Cùng với đó, lực lượng Thanh tra giao thông đã tiến hành thanh tra, kiểm tra 59 phương tiện vận tải hành khách trên địa bàn TP. Pleiku để kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở và xử lý các vi phạm.

Ông Trần Đình Sơn-Phó Giám đốc Sở GT-VT-đánh giá: Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 năm nay lưu lượng phương tiện và hành khách đi lại tăng cao so với những năm trước. Nhờ chủ động trong các mặt công tác nên giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh được đảm bảo an toàn, thông suốt.

Cũng trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, lượng hành khách đăng ký mua vé các chiều đi/về tại Cảng Hàng không Pleiku chỉ tăng nhẹ. Mỗi ngày, Cảng Hàng không Pleiku đáp ứng khoảng 16 chuyến bay đi và đến an toàn, thông suốt. Trong đó, phục vụ 4 chuyến bay TP. Hồ Chí Minh, 3 chuyến Hà Nội, nếu rơi vào ngày thứ ba, năm và bảy thì có thêm chuyến bay Hải Phòng. Chỉ trong ngày 1 và 4-9, tại Cảng Hàng không Pleiku có tăng thêm 1 chuyến bay.

An ninh trật tự đảm bảo, tai nạn giao thông giảm

Trung tá Lê Công Ngọc-Đội Phó phụ trách Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 1 (Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh) thông tin: Trong 4 ngày nghỉ lễ, lưu lượng người và phương tiện lưu thông qua tuyến quốc lộ 14 và 25 rất lớn. Để đảm bảo TTATGT, đơn vị đã huy động toàn lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phối hợp với Công an các địa phương trên tuyến tổ chức tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn đảm bảo TTATGT gắn với công tác phát hiện, phòng-chống các loại tội phạm. Chính vì vậy, trong những ngày nghỉ lễ trên tuyến do đơn vị phụ trách không xảy ra vụ tai nạn nào. Ngoài ra, qua tuần tra, kiểm soát, đơn vị đã phát hiện 176 trường hợp vi phạm ATGT, tạm giữ 5 xe mô tô, 39 giấy tờ các loại. Trong đó, lỗi xe ô tô chở hàng quá tải 8 trường hợp, an toàn kỹ thuật 3 trường hợp, tốc độ 14 trường hợp, vi phạm nồng độ cồn 5 trường hợp và 146 lỗi khác. Ngoài ra, đơn vị đã phối hợp Công an cấp huyện xử lý 32 trường hợp; tạm giữu 12 xe mô tô, 8 giấy tờ các loại.

Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường tìm thi thể nạn nhân đuối nước. Ảnh: Lê Anh

Nhờ chủ động triển khai đồng bộ và quyết liệt các phương án, kế hoạch đảm bảo TTATGT nên trong 4 ngày qua, toàn tỉnh chỉ xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông làm 1 người chết. Theo đó, vào khoảng hơn 19 giờ ngày 1-9, trên tuyến quốc lộ 19 (đường Lê Duẩn, đoạn qua thôn 1, xã Chư Á, TP. Pleiku) đã xảy ra vụ tai nạn giữa xe khách giường nằm mang BKS 81B-011.14 của nhà xe Đức Đạt chạy chuyến Gia Lai-Đà Nẵng do tài xế Hứa Văn Thuyên (SN 1979) điều khiển theo hướng từ Pleiku đi huyện Đak Đoa với xe máy BKS 81K7-8612 do ông N.P.T. (trú tại thôn 1, xã An Phú, TP. Pleiku) điều khiển đi cùng chiều. Hậu quả, vụ tai nạn khiến ông T. tử vong tại chỗ. So với cùng kỳ năm 2021, tai nạn giao thông giảm 1 vụ, giảm 1 người chết (không có người bị thương). Ngoài ra, qua tuần tra, kiểm soát, lực lượng Công an toàn tỉnh đã phát hiện lập biên bản 562 trường hợp vi phạm, tạm giữ 3 ô tô, 114 xe máy, 240 giấy tờ các loại; xử phạt 338 trường hợp với số tiền hơn 200 triệu đồng, tước 21 giấy phép lái xe có thời hạn. Cũng trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, lực lượng Công an đã tiến hành kiểm tra nồng độ cồn, ma túy đối với 514 lượt phương tiện, phát hiện 46 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Đặc biệt, trong những ngày qua, trên địa bàn tỉnh không xảy ra các vụ phạm pháp hình sự, ma túy. So với cùng kỳ năm 2021, giảm 3 vụ và giảm 2 người bị thương. Tuy nhiên, về tai nạn xã hội thì trên địa bàn huyện Kông Chro đã xảy ra 1 vụ. Theo đó, vào 16 giờ ngày 2-9, em Kim Xuân Bắc (SN 2008, tạm trú tại thị trấn Kông Chro), học sinh lớp 9 trường THCS Quang Trung, thị trấn Kông Chro cùng bạn và một số người khác xuống thác (người dân thường gọi là thác Khổng Lồ) thuộc lưu vực sông Ba để chụp hình làm kỷ niệm. Trong quá trình xuống thác nước chụp hình em Bắc bị trượt chân và bị nước cuốn trôi dẫn đến tử vong. Thông tin về vụ việc, ông Huỳnh Ngọc Ẩn-Phó Chủ tịch UBND huyện Kông Chro-cho biết: Sau 2 đêm 1 ngày với hơn 100 người tổ chức tìm kiếm, đến 1 giờ 30 phút sáng 4-9, đã phát hiện và đưa thi thể nạn nhân lên bờ. Sau khi hoàn tất các thủ tục khám nghiệm, theo nguyện vọng của gia đình, UBND huyện đã hỗ trợ phương tiện để đưa nạn nhân về thị xã An Khê mai táng theo phong tục của địa phương.