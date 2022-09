Gia Lai: Ra mắt Văn phòng liên lạc phòng-chống ma túy và tội phạm qua biên giới

(GLO)- Sáng 8-9, Công an tỉnh tổ chức công bố Quyết định thành lập và ra mắt hoạt động Văn phòng liên lạc phòng-chống ma túy và tội phạm qua biên giới giữa tỉnh Gia Lai, Việt Nam với tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia (Văn phòng BLO Gia Lai).





Tham dự buổi lễ ra mắt có các đồng chí: Nguyễn Thị Thanh Lịch-Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Phạm Văn Long-Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an); Tạ Thị Bích Liên-Đại diện Cơ quan Phòng-chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp quốc (UNODC); ông Lun Sô Phiêp-Phó Tỉnh trưởng tỉnh Ratanakiri, Chánh Văn phòng BLO tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia; Thiếu tướng Van Song Vát-Phó Giám đốc Công an tỉnh Ratanakiri, Phó Chánh Văn phòng thường trực, Văn phòng BLO tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia.

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: R'Ô HOK



Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Công an, đề xuất của liên ngành Công an, Hải Quan, Kiểm lâm, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, ngày 7-6-2022, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai ký Quyết định số 314/QĐ-UBND về việc thành lập Văn phòng liên lạc phòng-chống ma túy và tội phạm qua biên giới giữa tỉnh Gia Lai với tỉnh Ratanakiri.



Theo đó, Văn phòng BLO tỉnh Gia Lai do Đại tá Dương Văn Long-Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh làm Chánh Văn phòng; Thượng tá Nguyễn Lộc Oanh-Trưởng phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh, Phó Chánh Văn phòng Thường trực. Cơ quan Thường trực của Văn phòng BLO tỉnh Gia Lai đặt tại Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy.



Mục đích thành lập văn phòng nhằm tăng cường công tác hợp tác quốc tế, phối hợp trao đổi thông tin, hợp tác đấu tranh với tội phạm về ma túy, hình sự, kinh tế, môi trường xuyên quốc gia; tăng cường sự phối hợp giữa các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh cũng như phối hợp, kết hợp với các lực lượng chức năng của nước bạn Campuchia trong công tác phòng-chống ma túy và tội phạm. Huy động nguồn lực, các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, kinh phí cho các lực lượng chức năng của tỉnh Gia Lai trong công tác phòng-chống ma túy và tội phạm trong thời gian tới.



Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch chúc mừng Văn phòng BLO tỉnh chính thức đi vào hoạt động; đồng thời, đề nghị các sở, ngành, địa phương và thành viên Văn phòng BLO tỉnh quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Tiếp tục gặp gỡ, đàm phán với Văn phòng BLO tỉnh Ratanakiri để ký kết và ban hành biên bản ghi nhớ công tác phối hợp đôi bên.

Văn phòng liên lạc phòng-chống ma túy và tội phạm qua biên giới ra mắt tại hội nghị.



Cùng với đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Công an tỉnh-đơn vị trực tiếp quản lý và điều hành hoạt động của Văn phòng BLO tỉnh phát huy vai trò, cùng với các ngành, địa phương liên quan tổ chức hoạt động của Văn phòng BLO đạt được mục đích, nhiệm vụ được giao.



Các sở, ngành, địa phương thành viên Văn phòng BLO phối hợp chặt chẽ, tích cực trao đổi thông tin liên quan phòng-chống ma túy và tội phạm; duy trì hoạt động giao ban định kỳ, đột xuất; phối hợp thực hiện có hiệu quả các biện pháp đấu tranh, xử lý tội phạm về ma túy và các loại tội phạm khác trên tuyến biên giới và từ biên giới vào địa bàn tỉnh Gia Lai. Tăng cường tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động người dân vùng biên giới, đặc biệt là vùng dân tộc thiểu số về công tác phòng-chống ma túy và tội phạm với nhiều hình thức đa dạng, phù hợp, từng bước xây dựng “phòng tuyến” vững chắc trong phòng-chống ma túy và tội phạm ở khu vực biên giới.



Văn phòng BLO tỉnh Gia Lai là văn phòng thứ 23 được UNODC hỗ trợ thành lập. Văn phòng BLO đầu tiên được thành lập tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Các Văn phòng BLO trước đó được thành lập hoạt động tại 15 tỉnh trên toàn tuyến biên giới Việt Nam đã trở thành cầu nối trao đổi thông tin giữa các lực lượng chức năng của Việt Nam và nước đối biên phục vụ các hoạt động phối hợp điều tra, phát hiện, đấu tranh với các tội phạm về ma tuý và các tội phạm khác diễn ra tại khu vực biên giới như tội phạm mua bán người, di cư trái phép, tội phạm môi trường, mua bán động thực vật hoang dã, khai thác gỗ và thu mua rác thải độc hại...



R’Ô HOK