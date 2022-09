Gia Lai: 10 cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm bị phạt 39,8 triệu đồng

(GLO)- Theo đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh Gia Lai, từ ngày 24-8 đến ngày 13-9, đoàn đã tiến hành kiểm tra tại 25 cơ sở hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm. Qua kiểm tra, đoàn phát hiện 10 cơ sở (chiếm 40%) vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm, xử phạt vi phạm hành chính 10 cơ sở với tổng số tiền 39,8 triệu đồng.

Trong số 10 cơ sở vi phạm có 5 cơ sở trên địa bàn TP. Pleiku, gồm: Hộ kinh doanh Trương Thị Bích Ngọc (Lò bánh mì Trọng Đạt, địa chỉ: 104 Nguyễn Văn Cừ, phường Diên Hồng); Công ty TNHH Một thành viên PCT (cơ sở sản xuất bánh Cường Phát, địa chỉ: 80 Trường Chinh); hộ kinh doanh Trần Duy Nhất (địa chỉ: 76A Phùng Khắc Khoan, phường Yên Đổ); hộ kinh doanh Y Thị Kim Liên (Chuối sấy Kim Liên, địa chỉ: 129 Bà Triệu, phường Phù Đổng) và hộ kinh doanh Lương Văn Kiền (địa chỉ: 170 Phạm Ngọc Thạch, phường Đống Đa).

Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh Gia Lai kiểm tra tại một cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm trên địa bàn TP. Pleiku. Ảnh: Như Nguyện

5 cơ sở vi phạm ở các huyện gồm: Hộ kinh doanh Phạm Thị Bích Hà (địa chỉ: 284 Wừu, tổ dân phố 5, thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa); cơ sở sản xuất bánh Đức Phát (Hộ kinh doanh Trần văn Đức, địa chỉ: 334 Hùng Vương, thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai); tạp hóa Vy Hải (địa chỉ: 228A Trần Hưng Đạo, thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang); hộ kinh doanh Bin Bin (địa chỉ: 1041 Quang Trung, thị xã An Khê) và hộ kinh doanh Phan Thị Gái (Dịch vụ tiệc cưới lưu động Hạnh Huệ, địa chỉ: 776/15 Quang Trung, phường An Bình, thị xã An Khê).

Các cơ sở đã vi phạm một số lỗi tập trung như: Sử dụng phụ gia thực phẩm thuộc danh mục được phép sử dụng theo quy định nhưng đã quá thời hạn sử dụng; sử dụng người tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm mà không mang đầy đủ bảo hộ lao động theo quy định; không có ủng hoặc giày dép sử dụng riêng trong khu vực sản xuất thực phẩm; vi phạm quy định của pháp luật về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong bảo quản thực phẩm; kinh doanh hàng hóa quá hạn sử dụng …

Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai đã ban hành 10 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 10 cơ sở vi phạm với tổng số tiền xử phạt là 39,8 triệu đồng. Các cơ sở vi phạm đã chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính và nộp tiền về ngân sách nhà nước theo quy định.

NHƯ NGUYỆN