Đồng Nai: Bắt nghi phạm gây ra vụ nổ súng, cướp tiền ở ngân hàng

(GLO)- Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai vừa cho biết đã bắt giữ nghi can thực hiện vụ cướp ngân hàng ở Đồng Nai.

Lê Huy Dũng, đối tượng gây ra vụ nổ súng cướp tiền tại Ngân hàng Vietcombank Biên Hòa-Phòng giao dịch Tam Phước, tỉnh Đồng Nai-đã bị bắt giữ.

Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, lúc 0 giờ 25 phút hôm nay (11-9), lực lượng nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp bắt giữ đối tượng Lê Huy Dũng (34 tuổi, quê Thanh Hóa; hiện ngụ huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai), nghi phạm gây ra vụ nổ súng cướp tiền tại Ngân hàng Vietcombank Biên Hòa-Phòng giao dịch Tam Phước, vào chiều 8-9.

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang- Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo điều tra

Theo thông tin từ lực lượng công an, qua đấu tranh khai thác, đối tượng Lê Huy Dũng đã khai nhận súng, tiền, phương tiện gây án và các tang vật khác được Dũng cất giấu tại nhiều vị trí khác nhau. Công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở, đồng thời di lý đối tượng Dũng, thu tiền, một khẩu súng sử dụng gây án, xe gắn máy được đối tượng sử dụng làm phương tiện gây án.

Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định.

Trước đó, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 8-9, một đối tượng mặc đồng phục đen, đeo khẩu trang trùm kín mặt, đội mũ bảo hiểm vào Phòng giao dịch Tam Phước của Ngân hàng Vietcombank, địa chỉ tổ 1, khu phố Long Đức 3, phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Sau khi quan sát, đối tượng này đi đến quầy giao dịch rồi giơ súng bắn chỉ thiên, sau đó chĩa súng uy hiếp một nhân viên ngân hàng để buộc đưa tiền.

Nghi can bị bắt giữ (áo hồng)

Nghe tiếng súng nổ, nhiều người trong ngân hàng chạy ra ngoài, có một bảo vệ từ bên ngoài chạy vào liền bị đối tượng chĩa súng đe dọa.

Sau khi thấy nhân viên ngân hàng lấy tiền trong két sắt bỏ ra bàn, đối tượng này lấy nhiều cọc tiền bỏ vào túi rồi chạy ra ngoài phòng giao dịch, lấy xe gắn máy chạy trốn về hướng huyện Long Thành. Công an tỉnh Đồng Nai đã tung các lực lượng nghiệp vụ truy bắt tên cướp. Lực lượng công an xác định được đối tượng cướp ngân hàng chạy về xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, trên cơ sở này đã phát thông tin nhận dạng tên cướp để người dân cảnh giác.