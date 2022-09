Đâm chết đối thủ để "thị uy" rồi đi đầu thú

Sau khi dùng sức mạnh của nhóm mình để đẩy lùi nhóm đối thủ, Phương và đồng phạm truy đuổi Đạt và dùng hung khí đâm chết anh này tại ruộng ngô. Gây án xong, Phương đi đầu thú và nhận tội một mình. Nhưng sau đó, do không được ai“chạy tội” như lời hứa nên Phương đã khai ra đồng phạm.





Ngày 28/9, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Trần Văn Phương (SN 1996, quê Hải Phòng, sống tại xã Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) 20 năm tù về tội “Giết người”. Cùng tội danh này, bị cáo Lê Văn Hà (SN 2000, quê Hải Phòng, sống tại xã Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ) bị tuyên phạt 16 năm tù; bị cáo Nguyễn Thế Anh (SN 1992, trú tại xã Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ) và bị cáo Hoàng Kim Lương (SN 1980, trú tại xã Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ) cùng bị tuyên phạt 18 năm tù.



Liên quan đến vụ án này, 8 bị cáo khác tuỳ theo mức độ phạm tội mà bị tuyên phạt từ 12 tháng tù, cho hưởng án treo đến 38 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng” hoặc tội “Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản”.



Trong số 12 bị cáo, 6 bị cáo có nhân thân xấu, phạm tội trong thời gian hưởng án treo với các tội: trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản, cố ý gây thương tích, chống người thi hành công vụ, tàng trữ trái phép chất ma túy...





Bị cáo Phương (đầu sẹo) và đồng phạm tại phiên toà.



Theo bản án sơ thẩm, cuối năm 2017, Phương tới làm việc tại Cửa hàng cầm đồ Xuân Chiến (do Nguyễn Xuân Chiến, SN 1977, trú tại ở xã Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ làm chủ). Cùng làm việc ở cửa hàng cầm đồ này có Hà, Lương và Nguyễn Thế Anh.



Chiều 25/3/2018, nhóm Phương đi một ô tô đi thu tiền thì gặp nhóm Hoàng Thế Anh (SN 1993, trú tại xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ) và 8 thanh niên khác làm thuê tại Cửa hàng cầm đồ Vững Mạnh (do Đỗ Đình Mạnh, SN 1980, trú tại xã Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ làm chủ).



Hoàng Thế Anh cho rằng, nhóm Phương có mâu thuẫn từ trước với mình nên chỉ đạo đàn em ném gạch vào xe ô tô của nhóm Phương. Bất ngờ bị bao vây và tấn công, nhóm Phương lái ô tô bỏ chạy.



Trên đường chạy, Phương thấy có một nhóm thanh niên đang đón đầu chờ mình nên đâm thẳng ô tô vào nhóm thanh niên phía trước. Sau đó, hai bên rút dao đánh lộn lẫn nhau. Hậu quả, hai người trong nhóm Hoàng Thế Anh bị thương.



Ngay sau trận hỗn chiến này, Đỗ Hoành Đạt (SN 1991, trú tại xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) cùng hơn 20 thanh niên thuộc nhóm Cửa hàng cầm đồ Vững Mạnh mang theo 10 dao phóng lợn đi trả thù nhóm thanh niên ở Cửa hàng cầm đồ Xuân Chiến. Do nhóm thanh niên ở Cửa hàng cầm đồ Xuân Chiến áp đảo nên đã buộc đối thủ phải rút lui.



Thể hiện sức mạnh, Phương cùng Hà và Nguyễn Thế Anh đã đuổi theo Đạt đến một ruộng ngô và dùng dao đâm anh này 28 nhát khiến nạn nhân tử vong. Gây án xong, Phương đi đầu thú.



Quá trình điều tra, Phương từng khai, chỉ mình anh ta giết người nhưng sau đó lại thay đổi lời khai và cho rằng, Phương và đồng bọn cùng đâm Đạt tử vong. Trả lời HĐXX về lý do thay đổi lời khai, Phương cho biết, vì chủ Cửa hàng cầm đồ Xuân Chiến đề nghị bị cáo nhận tội thay cho cả nhóm, sau đó sẽ tìm cách “chạy tội” nhưng lại không thực hiện.



Phương khai thêm, trong thời gian làm việc ở Cửa hàng cầm đồ Xuân Chiến, bị cáo được giao nhiệm vụ cùng đi thu tiền lãi và được trang bị dao, hung khí để sử dụng khi cần.



Ngoài bị cáo Phương, các bị cáo khác trong vụ án này đều thừa nhận hành vi phạm tội như trên. Về lý do khiến hai bên hỗn chiến, các bị cáo ở hai nhóm đều cho rằng, do nhóm bên kia gây sự trước nên mới xảy ra vụ hỗn chiến. Quá trình điều tra vụ án này, cơ quan điều tra nhận thấy còn một số thanh niên khác tham gia vào vụ hỗn chiến. Nhưng do chưa được làm rõ được nên cơ quan điều tra tạm tách rút tài liệu liên quan để tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý sau.



Có mặt tại phiên toà, đại diện bị hại đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt 4 bị cáo ở nhóm phạm tội giết người gồm: Phương, Hà, Lương và Nguyễn Thế Anh mức án nghiêm khắc. Đồng thời, buộc 4 bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 345 triệu đồng. Hội đồng xét xử xác định, gia đình bị cáo Phương đã bồi thường cho gia đình bị hại 240 triệu đồng.



Vụ án này từng được TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm năm 2021. Ngày 23/12/2021, TAND cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm và tuyên huỷ bản án sơ thẩm của TAND TP Hà Nội. Sau đó, ba bị cáo: Hà, Lương và Nguyễn Thế Anh bị cơ quan tố tụng thay đổi tội danh từ “Gây rối trật tự công cộng” sang tội “Giết người”.

