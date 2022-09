Cựu đại úy Lê Thị Hiền từng gây náo loạn sân bay lãnh 7 năm tù

Lê Thị Hiền từng là đại úy, công tác tại Đội Cảnh sát giao thông, trật tự Công an Q.Đống Đa. Ngày 11.8.2019, Hiền tới Cảng hàng không Tân Sơn Nhất để bay về Hà Nội.



Sau khi gửi 4 kiện hành lý đủ tiêu chuẩn miễn cước, cựu công an yêu cầu gửi thêm vali 8 kg nhưng nhân viên làm thủ tục từ chối. Hiền sau đó đã to tiếng, chửi bới thô tục nhân viên hàng không và gây náo loạn tại đây.



Ngoài bị phạt 200.000 đồng về hành vi gây mất trật tự và bị cấm bay 12 tháng, Hiền còn bị Công an TP.Hà Nội kỷ luật bằng hình thức giáng 2 cấp quân hàm từ đại úy xuống trung úy, đồng thời buộc ra khỏi ngành.