Công an thị xã An Khê: Bảo đảm trật tự an toàn giao thông gắn với phòng-chống tội phạm

(GLO)- Thời gian qua, Công an thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật tại cơ sở; chủ động gọi hỏi, răn đe, giáo dục, cảm hóa các đối tượng từng có tiền án, tiền sự, thanh-thiếu niên vi phạm Luật Giao thông đường bộ; tăng cường tuần tra, kiểm soát, chủ động đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm. Nhờ đó, công tác bảo đảm an ninh trật tự chuyển biến tích cực.



Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông



Đa dạng hình thức tuyên truyền pháp luật



Ông Lê Kim Long là người uy tín ở tổ dân phố 1, phường An Bình. Những năm qua, ông không quản ngại khó khăn, dành nhiều thời gian phối hợp với lực lượng Công an phường tuyên truyền người dân giữ gìn ANTT trên địa bàn. Ông Long tâm sự: “Anh em Công an phường vất vả lắm, thường xuyên phải đi tuần tra, gặp gỡ, động viên các gia đình dạy bảo con em không vi phạm pháp luật. Điều đáng quý là bất kể thời gian nào, hễ người dân cần là anh em Công an có mặt ngay. Bản thân tôi mong muốn được góp một phần công sức nhỏ bé của mình để giữ bình yên cho tổ dân phố”.



Được biết, trong 8 tháng năm 2022, Công an phường An Bình đã triển khai thực hiện 50 lượt tuần tra ban đêm với hơn 250 lượt cán bộ, chiến sĩ và thành viên tổ tự quản về an ninh trật tự tham gia. Ngoài ra, đơn vị tổ chức hơn 27 buổi tuyên truyền tập trung với gần 3.000 lượt người tham dự; vận động cá biệt 24 trường hợp; yêu cầu hơn 1.300 người ký cam kết không vi phạm pháp luật.

Công an thị xã An Khê bắt giữ đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Ảnh: Hữu Trường



Đến nay, Công an thị xã An Khê đã xây dựng, củng cố và nhân rộng được 10 mô hình tổ tự quản về an ninh trật tự; thường xuyên tiếp xúc, tranh thủ 47 người uy tín, chức sắc tôn giáo. Các đội nghiệp vụ Công an thị xã kết hợp công tác tuyên truyền và tổ chức cho hơn 11.700 người dân, hộ gia đình ký cam kết không vi phạm pháp luật. Trung tá Đinh Văn Hà-Phó Trưởng Công an thị xã An Khê-cho biết: “Từ đầu năm đến nay, Công an thị xã đã tổ chức gần 80 buổi tuyên truyền tập trung tại các thôn, làng, tổ dân phố, trường học, cơ sở tôn giáo với gần 17.000 lượt người tham dự; phối hợp đăng tải, chia sẻ hơn 800 tin, bài, hình ảnh, phóng sự truyền hình trên các phương tiện thông tin đại chúng và 21 fanpage, group của Công an thị xã, có gần 150.000 lượt truy cập. Công an thị xã cũng vận động các nhà hảo tâm quyên góp hàng trăm phần quà trị giá hơn 250 triệu đồng dành tặng các hộ đặc biệt khó khăn, học sinh nghèo vượt khó, qua đó lan tỏa tình yêu thương và hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an trong lòng Nhân dân”.



Bảo đảm trật tự an toàn giao thông và ngăn chặn tội phạm



Từ đầu năm đến nay, qua công tác tuần tra, kiểm soát, Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an thị xã An Khê) đã phát hiện, ra quyết định xử phạt hơn 3.700 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ với số tiền hơn 2 tỷ đồng, tước 186 giấy phép lái xe có thời hạn, tạm giữ 11 xe ô tô, 402 xe mô tô, hơn 1.500 giấy tờ các loại; yêu cầu hơn 1.300 người điều khiển phương tiện tham gia giao thông và chủ phương tiện ký cam kết không vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Nhờ quyết liệt xử lý các hành vi vi phạm, số vụ tai nạn giao thông giảm 45%, số người bị thương giảm 66,6% so với cùng kỳ năm 2021.



Thiếu tá Nguyễn Bảo Hưng-Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự-cho hay: “Những tháng cuối năm, tình hình trật tự an toàn giao thông thường diễn biến phức tạp. Vì vậy, chúng tôi tập trung lực lượng, phương tiện tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát. Đồng thời, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, yêu cầu các cơ sở sửa chữa xe ô tô, mô tô, xe gắn máy ký cam kết không cơi nới thùng, thành xe tải, không độ chế xe gắn máy; yêu cầu các doanh nghiệp vận tải, chủ phương tiện vận tải ký cam kết không vi phạm”.



Trong công tác đấu tranh với các loại tội phạm, từ đầu năm đến nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã An Khê đã khởi tố điều tra 47 vụ/72 bị can; kết thúc điều tra đề nghị truy tố 37 vụ/62 bị can. Trong đó, điển hình là triệt phá, bắt giữ 2 nhóm/4 đối tượng về hành vi cho vay lãi nặng gồm: Nguyễn Thành Biên (SN 38 tuổi), Nguyễn Văn Long (40 tuổi, cùng trú huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội, tạm trú tại phường An Phú, thị xã An Khê), Nguyễn Hữu Tài và Đàm Danh Đức (cùng 24 tuổi, trú huyện Quảng Xương, TP. Thanh Hóa, tạm trú tại phường An Phú, thị xã An Khê) hồi cuối tháng 7 vừa qua. Các đối tượng này hoạt động cho vay tiền mặt với lãi suất lên đến 30%/tháng. Tính đến thời điểm bị bắt, 2 nhóm đối tượng trên đã cho 46 người vay tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng, thu lợi bất chính 133 triệu đồng. Giám đốc Công an tỉnh biểu dương tập thể Công an thị xã, đồng thời tặng giấy khen cho 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong điều tra, phá án.



Trung tá Nguyễn Thành Huy-Trưởng Công an thị xã An Khê-cho biết: Thời gian tới, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nội dung công tác, trọng tâm là Kế hoạch 979 của Giám đốc Công an tỉnh về bảo đảm trật tự an toàn giao thông gắn với phòng-chống tội phạm ở cơ sở. Trong đó, các đội nghiệp vụ, Công an các phường, xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, góp phần nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ của người dân, đặc biệt là tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và trong số thanh-thiếu niên thường xuyên vi phạm trật tự an toàn giao thông. Bên cạnh đó, lực lượng Công an thị xã tập trung triển khai các biện pháp nghiệp vụ, chủ động, cương quyết đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.



HỮU TRƯỜNG