Công an huyện Krông Pa bắt 8 đối tượng lừa đảo bán sắt thép qua mạng xã hội

(GLO)- Ngày 21-9, Công an huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 8 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức bán sắt thép qua mạng xã hội. Các đối tượng gồm: Lục Đại Nguyên (SN 1985, trú tại tỉnh Đồng Nai); Phạm Viết Hùng (SN 1999); Hồ Xuân Thanh (SN 1999); Hồ Xuân Toàn (SN 1998); Phạm Viết Vĩnh (SN 1993); Nguyễn Văn Dũng (SN 1997); Đặng Văn Sơn (SN 1987); Lê Đình Dũng (SN 1991, cùng trú tại tỉnh Nghệ An).

Theo hồ sơ vụ việc, thời gian qua, nắm bắt được nhu cầu mua sắt, thép của người dân trên mạng xã hội, 8 đối tượng trên đã lập nhiều trang mạng xã hội Facebook, Zalo với các tên gọi: “Tổng kho sắt miền Trung”; “Nhà phân phối sắt thép xây dựng”; “Tổng kho sắt thép Thịnh Phát miền Trung”, để đăng thông tin quảng cáo, chào bán sắt, thép với giá rẻ hơn thị trường; đồng thời, hứa giao hàng tận nhà khi khách hàng đặt mua.

Tuy nhiên, khi khách hàng liên hệ và thống nhất mua bán, các đối tượng cắt từng đoạn sắt, thép có chiều dài khoảng 20 cm theo loại phi tương ứng khách đặt rồi hàn các đoạn sắt, thép lại thành từng khối chồng lên nhau và độn vào đầu các bó cây sắt cùng loại. Khi khách hàng kiểm đếm hàng thì các đối tượng hướng dẫn họ đếm tại vị trí độn các đầu sắt đã hàn dính. Tiếp đó, sau khi giao hàng và khách hàng thanh toán tiền, các đối tượng nhanh chóng tẩu thoát và chặn số điện thoại, mạng xã hội của nạn nhân.

8 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tang vật. Ảnh: Công an cung cấp

Bằng thủ đoạn nêu trên, nhiều khách hàng đã bị các đối tượng chiếm đoạt trên 50% khối lượng sắt. Riêng tại huyện Krông Pa, các đối tượng đã thực hiện tổng cộng 3 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị hại với gần 200 triệu đồng.

Qua nắm tình hình địa bàn, ngày 19-7-2022, Công an huyện Krông Pa đã bắt quả tang các đối tượng đang thực hiện bán sắt, thép cho anh N.V.B (SN 1971, trú tại xã Ia Rsươm, huyện Krông Pa) với khối lượng sắt bị thiếu so với thoả thuận trị giá khoảng 52 triệu đồng. 2 vụ còn lại, các đối tượng thực hiện với thủ đoạn tương tự.

Hiện, Công an huyện Krông Pa đã phát đi thông báo ai từng là nạn nhân của nhóm lừa đảo trên, đề nghị liên hệ đơn vị để phục vụ điều tra làm rõ vụ việc.

R'Ô HOK