Công an Gia Lai đa dạng hình thức tuyên truyền về an toàn giao thông trong học đường

(GLO)- Ngay từ đầu năm học 2022-2023, Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) và Công an các địa phương phối hợp với các đơn vị trường học trong tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, hạn chế nguy cơ tai nạn giao thông trong lứa tuổi học sinh.





Mới đây, Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT) phối hợp với Ban Giám hiệu Trường THPT Trần Hưng Đạo (thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang) tổ chức ra mắt Câu lạc bộ “An toàn giao thông”. Mô hình nhằm giúp phụ huynh, học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của việc chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông. Đồng thời, xây dựng môi trường giao thông an toàn, thân thiện, góp phần đẩy lùi tình trạng vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông và giúp học sinh sớm hình thành ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông.

Lực lượng CSGT Công an huyện Chư Sê tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ cho học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Tất Thành. Ảnh: Lê Anh



Thượng úy Nguyễn Hữu Hiếu-Phó Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT) cho biết: “Tại buổi ra mắt, chúng tôi đã tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn những quy định trong Luật Giao thông đường bộ như: độ tuổi được phép điều khiển xe mô tô; cách sang đường, đi bộ an toàn; không được chở quá số người quy định trên các phương tiện giao thông; không dàn hàng hai, hàng ba khi đi trên đường; cách chú ý quan sát, tránh “điểm mù” của xe ô tô khi đi trên đường... để giúp các em nâng cao kỹ năng khi tham gia giao thông. Đồng thời, đơn vị đã trao tặng mũ bảo hiểm, sổ tay an toàn giao thông cho học sinh”.



Cô Đoàn Huỳnh Dương-Phó Hiệu trưởng Trường THPT Trần Hưng Đạo-thông tin: Công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh luôn được nhà trường đặc biệt coi trọng và thực hiện thường xuyên, liên tục. “Với việc ra mắt mô hình này, chúng tôi hy vọng sẽ giúp học sinh nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ. Các thành viên Câu lạc bộ sẽ trở thành những tuyên truyền viên về an toàn giao thông, từ đó góp phần hình thành văn hóa khi tham gia giao thông trong thế hệ trẻ”-cô Dương nhấn mạnh.



Cũng trong tháng 9-2022, Phòng CSGT phối hợp tổ chức chuỗi hoạt động tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ và sinh hoạt ngoại khóa “Một ngày làm chiến sĩ CSGT tại 10 trường học ở huyện Phú Thiện, Chư Sê, Krông Pa, thị xã Ayun Pa, TP. Pleiku. Tại các buổi ngoại khóa, cán bộ, chiến sĩ Phòng CSGT đã tuyên truyền các quy định của Luật Giao thông đường bộ, quy tắc tham gia giao thông an toàn giúp các em học sinh có thêm kỹ năng mềm cần thiết khi đến trường.



Thời gian qua, Công an các địa phương trong tỉnh cũng đã tổ chức hơn 200 buổi tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ và an ninh học đường tại các trường học với sự tham gia của hàng chục ngàn giáo viên, học sinh. Trung tá Nguyễn Minh Tuấn-Đội trưởng Đội CSGT-Trật tự (Công an huyện Chư Sê) chia sẻ: Đến nay, Công an huyện đã tổ chức tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ tại hơn 80% trường THCS, THPT trên địa bàn huyện và đang tiếp tục tuyên truyền tại các trường tiểu học. Tại các buổi tuyên truyền, ngoài việc phổ biến những quy định về an toàn giao thông đường bộ, đơn vị còn giới thiệu các quy tắc cơ bản mà các em học sinh thường gặp khi tham gia giao thông như: cách đội mũ bảo hiểm đúng; quy định về đèn tín hiệu giao thông, biển báo, vạch kẻ đường; cách phân biệt các loại phương tiện giao thông, nhất là xe đạp điện, xe máy điện, xe máy có dung tích xi lanh dưới 50 cm3. Đồng thời, đơn vị hướng dẫn các em kỹ năng điều khiển phương tiện, cách xử lý các tình huống khi tham gia giao thông. Với cách làm này, các em học sinh đều rất hào hứng, nhiệt tình tham gia và xung phong trả lời các câu hỏi giao lưu. Qua đó, các em nắm vững hơn kiến thức pháp luật để tham gia giao thông an toàn.



LÊ ANH