Bình Dương: Phá đường dây mua bán 1,6 kg ma túy, thu giữ súng đạn

(GLO)- Ngày 17-9, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Bình Dương) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an TP. Dĩ An triệt phá đường dây ma túy do đối tượng Trương Minh Thế (SN 1966, trú tại phường Tân Đông Hiệp, TP. Dĩ An) cầm đầu, thu giữ hơn 1,6 kg ma túy và súng đạn.

Đối tượng Trương Minh Thế. Ảnh nguồn baobinhduong.vn

Theo đó, qua công tác nắm tình hình, các trinh sát thuộc Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Bình Dương) phát hiện một đường dây đưa ma túy từ Nghệ An vào Bình Dương để tiêu thụ nên lên kế hoach triệt phá.

Khoảng 22 giờ ngày 16-9, các trinh sát Công an tỉnh Bình Dương phối hợp cùng Công an TP. Dĩ An ập vào căn nhà của đối tượng Trương Minh Thế (tại khu phố Đông Chiêu, phường Tân Đông Hiệp, TP. Dĩ An).

Tại đây, Công an thu giữ tang vật gồm: 8 túi ni lông chứa hơn 1,6 kg ma túy, 100 viên ma túy tổng hợp và 1 khẩu súng đạn quay, 20 viên đạn bằng đồng, các chi tiết nghi để làm súng tự chế và 30 triệu đồng tiền mặt .

Qua đấu tranh ban đầu, đối tượng Thế khai đã móc nối với các đối tượng bán ma túy đưa hàng từ Nghệ An vào Bình Dương, rồi chia nhỏ để bán cho các con nghiện trên địa bàn TP. Dĩ An, TP. Hồ Chí Minh, TP. Biên Hòa (Đồng Nai)...