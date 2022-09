Bị khởi tố tội bắt giữ người trái pháp luật vì giữ người yêu trong phòng ngủ

Cơ quan CSĐT Công an TX.Kinh Môn (Hải Dương) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trương Văn Thanh về tội “bắt giữ người trái pháp luật”.





Ngày 23.9, thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TX.Kinh Môn (Hải Dương) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trương Văn Thanh về tội “bắt giữ người trái pháp luật”.





Bị can Trương Văn Thanh. Ảnh: CACC



Trước đó, vào ngày 11.9, Công an TX.Kinh Môn (Hải Dương) nhận được đơn của bà N.T.L (76 tuổi, trú tại xã Gia Xuyên, TP.Hải Dương, Hải Dương), trình báo về việc con gái bà là L.T.H.H (17 tuổi) bị một nam thanh niên tên Thanh (trú tại P.Phú Thứ, TX.Kinh Môn, Hải Dương) giữ tại nhà của đối tượng.



Công an TX.Kinh Môn đã tiến hành điều tra, phát hiện trong phòng ngủ của nhà Trương Văn Thanh (18 tuổi) có giữ một người nữ. Nguyên nhân ban đầu xác định do mâu thuẫn tình cảm giữa Thanh và em H. dẫn đến việc Thanh khống chế rồi giữ H. tại nhà riêng.



Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định, trước đó, khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, ngay trước một nhà nghỉ (ở xã Thái Học, H.Bình Giang, Hải Dương), Trương Văn Thanh đã có hành vi bắt, khống chế và đưa em H. về giữ trái phép tại nhà riêng của mình.

Theo Cù Hiền (TNO)