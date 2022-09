Bắt nhóm bán cá viên chiên chém gần đứt lìa tay khách nhậu vì thiếu 20.000 đồng

Trong lúc nhậu tại biển Đà Nẵng, anh B. mua cá viên chiên thiếu 20.000 đồng nên xảy ra mâu thuẫn với Trương Quốc Anh, bị Anh gọi Nguyễn Hữu Huỳnh Đức và Nguyễn Hoàng Huy mang dao chém gần đứt lìa tay.





Ngày 5.9, Công an Q.Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng) tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can nhóm bán cá viên chiên chém trọng thương khách nhậu ở biển Đà Nẵng chỉ vì thiếu 20.000 đồng.



Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.Ngũ Hành Sơn cũng thực hiện lệnh bắt tạm giam 3 bị can Trương Quốc Anh (27 tuổi, ngụ H.Phù Cát, tỉnh Bình Định), Nguyễn Hữu Huỳnh Đức (20 tuổi) và Nguyễn Hoàng Huy (25 tuổi, cùng ngụ tổ 20, P.Phước Mỹ, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) về tội cố ý gây thương tích.





Anh B. nhập viện với cánh tay gần đứt lìa. Ảnh: Văn Tiến



Trước đó, rạng sáng 24.8, nhóm bạn anh N.T.B (22 tuổi, ngụ Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) gồm 2 nam, 2 nữ ngồi nhậu ở biển Đà Nẵng, đoạn vỉa hè đường Võ Nguyên Giáp (Q.Ngũ Hành Sơn).



Anh B. mua cá viên chiên của Trương Quốc Anh đang bán gần đó với giá 50.000 đồng. Tuy nhiên khi trả tiền, anh B. chỉ có 30.000 đồng nên hai bên xảy ra mâu thuẫn.



Con dao tự chế mà Anh dùng để chém anh B. Ảnh: Văn Tiến



Sau đó, Quốc Anh đẩy xe đi nơi khác nhưng bức xúc nên rủ Nguyễn Hữu Huỳnh Đức và Nguyễn Hoàng Huy chuẩn bị hung khí để đi tìm B.



Cả ba cầm theo 2 cây dao tự chế và chở nhau đi đến chỗ nhóm anh B. đang nhậu.



Quốc Anh cầm dao chém 1 nhát trúng vào tay của anh B. rồi ra xe cùng với Đức và Huy chạy về hướng đường Nguyễn Văn Thoại.



Cả 3 chạy đến bãi đất trống cuối đường Trần Bạch Đằng (Q.Ngũ Hành Sơn) vứt 2 con dao xuống đất. Hậu quả, anh N.T.B bị nhóm bán cá viên chiên chém gần đứt lìa cánh tay trái.

Theo VĂN TIẾN (TNO)