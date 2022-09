Bắt giữ 2 đối tượng tổ chức đưa người khác trốn đi nước ngoài

Hai đối tượng ở Thanh Hóa đã câu kết nhau, lo thủ tục và dẫn nạn nhân trốn sang Campuchia làm việc, khi nạn nhân không đáp ứng được công việc thì buộc phải nộp tiền cho công ty mới được về nước.





Ngày 27.9, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa tạm giữ hình sự đối với hai đối tượng là Lê Phú Giáp (31 tuổi, trú tại xã Hoằng Thanh, huyện Hoằng Hóa) và Nguyễn Văn Kiên (30 tuổi, trú tại thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc) để điều tra về hành vi “tổ chức cho người khác trốn ra nước ngoài”.



Bắt giữ 2 đối tượng về hành vi đưa người khác trốn ra nước ngoài. Ảnh: CATH



Theo điều tra ban đầu, vào khoảng tháng 2.2022, Nguyễn Văn Kiên được một số đối tượng quen biết qua Facebook đưa sang Campuchia làm việc tại một tổ chức tội phạm lừa đảo công nghệ cao (núp bóng công ty), với mức lương 700 USD/tháng. Tại đây, Kiên được tập huấn kỹ các thủ đoạn và các kịch bản lừa đảo hết sức tinh vi, nhằm lừa các bị hại là người Việt Nam và khắp nơi trên thế giới.



Theo lời khai của Kiên, ở Campuchia có hàng nghìn đối tượng khác đang làm việc cho các “công ty” lừa đảo tương tự nơi Kiên làm việc. Các đối tượng được chia thành từng nhóm nhỏ để hoạt động, mỗi đối tượng đóng một vai, nhiệm vụ khác nhau để lừa bị hại.



Riêng Kiên được giao lập các tài khoản mạng xã hội Facebook, Zalo, Telegram, Line... ảo, lấy thông tin, ảnh mạo danh người khác để kết bạn tiếp cận làm quen với các bị hại. Đối với người nước ngoài thì sử dụng phần mềm Google dịch để giao tiếp.



Khi tạo được sự tin tưởng thì lôi kéo, dụ dỗ bị hại nạp tiền đầu tư trên trang web, ứng dụng (app) như làm cộng tác viên thanh toán đơn hàng Shoppee/Lazada/Tiki, Like video Tiktok, sàn chứng khoán giả… Sau khi các bị hại chuyển tiền thì đưa ra nhiều lý do khác nhau nhằm câu kéo bị hại nạp tiền nhiều lần để chiếm đoạt. Mỗi vụ lừa đảo thành công, Kiên sẽ được chia 1-3% số tiền đã chiếm đoạt.



Làm việc được một thời gian, Kiên rủ Giáp sang Campuchia làm cùng, nhưng vì lý do cá nhân nên Giáp không đi được mà giới thiệu cho Kiên anh H.Q.T (35 tuổi, trú tại xã Hóa Quỳ, huyện Như Xuân) để dụ dỗ anh T. sang làm việc.



Sau đó, 2 đối tượng đã đặt vé máy bay, cho người đưa đón anh T. đến khu vực biên giới thuộc tỉnh An Giang và đưa anh T. trốn sang Campuchia bằng đường tiểu ngạch đến nơi Kiên làm việc. Sau vài ngày thử việc không làm được, anh T. đã phải nộp số tiền 2000 USD cho “công ty” mới được về nước.



Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.



https://laodong.vn/phap-luat/bat-giu-2-doi-tuong-to-chuc-dua-nguoi-khac-tron-di-nuoc-ngoai-1098018.ldo



Theo MINH HOÀNG (LĐO)