Bắt giám đốc một công ty trong vụ truy sát Quân "xa lộ" tử vong

Qua truy xét, Công an TPHCM đã bắt giữ giám đốc công ty xuất nhập khẩu nông sản quốc tế liên quan vụ truy sát Quân “xa lộ” từng gây xôn xao dư luận.





Ngày 24-9, Công an TPHCM cho hay, đã ra lệnh bắt tạm giam với Lê Thị Tuyết (sinh năm 1976, Giám đốc Công ty xuất nhập khẩu nông sản quốc tế” để điều tra về tội “Che giấu tội phạm”.



Đồng thời, Công an TPHCM cũng chuyển kết luận điều tra sang Viện KSND cùng cấp để nghị truy tố Võ Thùy Linh (sinh năm 1990, từng du học và làm việc tại Úc trước khi về Việt Nam kinh doanh tự do), Lý Văn Tư (sinh năm 1978, ngụ tỉnh Tây Ninh), Hồ Thanh Phương (sinh năm 1986) cùng 10 bị can khác về tội “Giết người”. Hai bị can Phạm Nhật Nam (sinh năm 1997) và Lê Tuấn Vũ (sinh năm 1994, cùng ngụ tỉnh Tây Ninh) bị đề nghị truy tố về tội “Che giấu tội phạm”.



Võ Thùy Linh tại tòa trước đó



Theo kết luận điều tra, bà Trần Ngọc Thủy ký hợp đồng (viết tay không qua công chứng) bán căn nhà số 90 Sương Nguyệt Ánh (quận 1, TPHCM) cho Lê Công Tuấn Anh (đứng tên giùm bà Lê Thị Tuyết) với giá 100 tỷ đồng. Sau khi ký hợp đồng, phía bà Tuyết và Tuấn Anh đã thanh toán 35 tỷ đồng để bà Thủy bàn giao nhà và đưa các giấy tờ liên quan trước khi ra công chứng sang tên.



Tuy nhiên bà Thủy không thực hiện theo hợp đồng nên ngày 26-10-2019, bà Tuyết và Tuấn Anh ủy quyền cho Võ Thùy Linh (là người quen bà Tuyết) đi cùng với Lý Văn Tư (là nhân viên bà Tuyết) gặp bà Thủy giải quyết.



Ngày 4-11-2019, Võ Thùy Linh hẹn Tư và Nguyễn Tiến Minh Tài gặp nhau tại một quán cà phê tại quận Thủ Đức (cũ) để cùng đi đến nhà bà Thủy giải quyết tranh chấp căn nhà. Tại nhà bà Thủy, nhóm của Linh gặp Nguyễn Anh Trung (chồng bà Thủy) và yêu cầu ông Trung gỡ các bài viết trên mạng xã hội nói xấu bà Tuyết.



Ông Trung không đồng ý và đuổi nhóm của Linh về. Sau đó, ông Trung kể lại câu chuyện với Mai Văn Quân (sinh năm 1966, biệt danh Quân “xa lộ”) khi người này đến nhà chơi.



Hình ảnh vụ việc truy sát chém khiến Quân "xa lộ" tử vong.



Tối cùng ngày, cả 2 nhóm của Trung, Quân gặp lại nhóm của Linh trong một quán ăn trên đường Khổng Tử (quận Thủ Đức cũ) và xảy ra mâu thuẫn. Hai bên đã xô xát nhau, Quân bị nhóm của Linh chém trọng thương, tử vong sau đó. Gây án xong, Linh cùng cả nhóm thuê xe chia nhau đi trốn tại Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Thuận.



Quá trình điều tra, Công an lần lượt bắt giữ Linh và đồng bọn. Riêng Tư tẩu thoát và bị bắt theo lệnh truy nã tại Campuchia và dẫn độ về Việt Nam. Tư khai nhận làm tài xế tại công ty do bà Tuyết làm giám đốc. Tháng 10-2019, Tư quen biết với Linh khi bà Tuyết nhờ Tư qua chở Linh.



Năm 2017, bà Tuyết chỉ đạo Tuấn Anh đứng tên ký hợp đồng mua lại căn nhà giá 100 tỷ đồng với vợ chồng ông Trung. Sau đó, Tuyết và vợ chồng ông Trung xảy ra mâu thuẫn. Ông Trung đưa các thông tin liên quan đến bà Tuyết đăng lên mạng xã hội tố cáo Tuyết lừa đảo.



Ngày 4-11-2019, Linh đến công ty của bà Tuyết để bàn việc giải quyết tranh chấp nhà, thỏa thuận tiền bạc và bà Tuyết đã chuyển khoản tiền cho Linh. Sau khi Linh đi gặp ông Trung, bà Tuyết nói với Tư đi theo Linh. Tư xuống TP Thủ Đức, cùng Tài và Phương uống cà phê đợi Linh đến. Tại đây, Linh lấy giấy ủy quyền của Lê Công Tuấn Anh và nói mình là con dâu của bà Tuyết. Nếu Phương, Tài lấy được tiền hoặc lấy được nhà thì Linh sẽ trả tiền sòng phẳng.



Các bị cáo tại tòa trước đó



Khoảng 17 giờ cùng ngày, Tư đến rủ Tài đến quán nhậu Sapia, TP Thủ Đức nhậu. Một lúc sau, Linh và Phương đến nhậu chung. Trong lúc ngồi nhậu, Linh nhắn tin cho ai đó rồi chửi thề và nhắc đến Quân “xa lộ”. Linh nói Quân “xa lộ” có 10% cổ phần để bảo kê cho công ty của ông Trung.



Sau khi vụ án xảy ra, Tư gọi cho Tuyết nói việc đánh nhau với Quân “xa lộ”. Tuyết nói Tư bỏ trốn để Tuyết lo “chạy” cho Tư không liên quan. Thời gian này, Linh dẫn cả nhóm đi Phan Thiết để trốn. Linh đưa 60 triệu đồng cho Tư để đưa cho nhóm của Tài, Phương đi trốn và nói sẽ chuyển tiếp 300 - 400 triệu đồng. Sau đó, Linh cùng Tư trở về TPHCM.



Ngày 7-11-2019, Tuyết gọi cho Tư nói Quân “xa lộ” đã chết và kêu bỏ trốn, để Tuyết lo. Hôm sau, bé Ba (cháu của Tuyết) gặp đưa cho Tư 30 triệu đồng để bỏ trốn. Đến cuối tháng 11-2019, Tư hẹn gặp bị can Vũ (cháu của Tuyết) ở TP Quy Nhơn nhận 90 triệu đồng Tuyết đưa. Trong thời gian tiếp tục bỏ trốn, Tư còn nhiều lần gặp Vũ và bị can Nam (con của Tuyết) để nhận thêm tiền.

Theo CHÍ THẠCH (SGGPO)