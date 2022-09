Bài học đắt giá cho nhóm côn đồ gây rối tại Trung tâm Y tế thị xã An Khê

(GLO)- Chỉ vì được yêu cầu đeo khẩu trang và test Covid-19 cho người nhà trước khi nhập viện, 2 anh em ruột Đỗ Xuân Cường (SN 1976), Đỗ Xuân Đại (SN 1986, cùng trú tại phường An Phước, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) đã lao vào hành hung nhân viên Trung tâm Y tế thị xã An Khê.



Theo kết luận của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã An Khê, vào khoảng 21 giờ 15 phút ngày 15-3, Đại đưa vợ là chị H.T.M. đến Trung tâm Y tế thị xã An Khê để cấp cứu do bị hạ canxi máu. Khi đến nơi, chị M. được điều dưỡng viên N.T.T. đón và đưa vào phòng cấp cứu của Khoa Hồi sức-Cấp cứu. Theo quy định về công tác phòng-chống dịch, điều dưỡng viên T. yêu cầu 2 vợ chồng Đại đeo khẩu trang và làm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 cho chị M. nhưng Đại không thực hiện yêu cầu và lớn tiếng chửi bới. Thấy vậy, chị T. giải thích với Đại về các quy định đảm bảo phòng-chống dịch nhưng đối tượng không nghe và tiếp tục chửi bới nên chị T. đã yêu cầu Đại ra khỏi phòng. Thấy vậy, người nhà của Đại đến can ngăn nhưng đối tượng liên tục chỉ vào mặt chị T. đe dọa: “Mày cẩn thận đấy”.

Cán bộ Công an thị xã An Khê trao đổi với nhân viên y tế về sự việc xảy ra tối 15-3-2022. Ảnh: An Phát





Sau khi các đối tượng nhận ra lỗi lầm và viết thư xin lỗi, chị N.T.T. đã có đơn gửi cơ quan chức năng bãi nại, rút yêu cầu khởi tố về hành vi cố ý gây thương tích của các đối tượng. Tuy không bị xử lý về hành vi trên, nhưng với những hành vi chửi bới gây náo loạn tại khu vực cấp cứu, Đại và Cường vẫn bị đưa ra xét xử về hành vi gây rối trật tự công cộng. Đây là bài học cảnh tỉnh cho những kẻ có hành vi côn đồ tại các cơ sở y tế, dù xuất phát từ động cơ nào.

Một lúc sau, khi chị T. chuẩn bị thực hiện test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 thì Đại tiếp tục vào phòng giật khẩu trang ra khỏi mặt vợ và không cho chị T. làm nhiệm vụ. Dù được người nhà can ngăn và đưa ra ngoài, nhưng khi chị T. vừa tiến hành test xong và chuẩn bị đưa bệnh nhân lên băng ca để cho thở oxy và thăm khám thì Đại tiếp tục vào phòng chửi bới và đe dọa “Mày không đem vợ tao qua được băng ca thì tao đập mày chết”. Lúc này, Cường vào đến phòng cấp cứu. Thấy Đại đang lớn tiếng với chị T, Cường hỏi vụ việc thì Đại trả lời: “Vợ em nó sắp chết rồi mà nó không chịu cấp cứu”. Nghe vậy, Cường lao đến định đánh chị T. thì được anh N.T.P-trực điều dưỡng Khoa Hồi sức-Cấp cứu ngăn lại. Chị T. bỏ chạy vào phòng và đóng cửa lại. Lúc này, Đại dùng chân đạp vào cửa phòng và yêu cầu chị T. mở cửa bước ra ngoài. Tại đây, Cường và Đại tiếp tục chửi bới chị T, sau đó, Cường lao đến đánh chị T. Thấy vậy, Đại cũng xông vào cầm mũ bảo hiểm tiếp tục đánh chị T.



Khi các nhân viên Trung tâm Y tế thị xã và bảo vệ đến can ngăn thì 2 đối tượng mới chịu dừng lại đi ra ngoài. Hậu quả, chị T. bị đa chấn thương phải nhập viện điều trị. Kết quả trưng cầu giám định, tỷ lệ tổn thương cơ thể của chị N.T.T. là 8%. Với hành vi trên, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã An Khê đã khởi tố Đại và Cường về 2 hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích theo yêu cầu của bị hại. Sau khi hoàn tất các thủ tục tố tụng, ngày 7-9, Tòa án nhân dân thị xã An Khê đã có quyết định đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với Đỗ Xuân Cường và Đỗ Xuân Đại về các tội danh trên. Thời gian mở phiên tòa dự kiến vào ngày 26-9.



Về phía các đối tượng, sau khi bị khởi tố và chuẩn bị xét xử đã nhận ra sai lầm của mình nên đã viết thư xin lỗi gửi Sở Y tế, Trung tâm Y tế thị xã An Khê; đồng thời trực tiếp xin lỗi chị N.T.T. Trong thư xin lỗi, 2 đối tượng trình bày: Do khi đến Trung tâm Y tế đã uống rượu nên có hành vi không đúng với chị T, làm ảnh hưởng đến tinh thần và công việc của chị. Nay, viết thư xin lỗi và mong muốn chị T. và gia đình bỏ qua cho hành vi trên.

HẠ VY