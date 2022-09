Án tử hình cho kẻ giết người đốt thi thể, rồi đem giấu dưới giếng cạn

Ngày 19.9, sau 3 ngày xét xử, Tòa án Nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tuyên án tử hình Trần Thanh Hải, đối tượng đã có hành vi cố ý giết người, sau đó còn đốt thi thể rồi đem giấu dưới giếng cạn.



Giết chủ nợ, cướp tài sản rồi đốt thi thể phi tang

Kẻ giết người (áo xanh) và các bị hại tại phiên tòa xét xử. Ảnh: T.A



Theo cáo trạng, nhà ông Đ.V.Đ và nhà bà N.T.V ở sát nhà nhau, nhưng có xích mích do tranh chấp đất nên gia đình ông Đ đã chuyển đến nơi khác sinh sống.



Chiều 6.12.2021, ông Đ về vườn nhà cũ hái rau thì gặp bà V và hai bên xảy ra cãi vã, sau đó bà V lấy áo khoác của ông Đ đem giấu đi.



Tối cùng ngày, Đ.T.K.O (sinh năm 2004 - con gái ông Đ) hay tin liền rủ N.T.N.T, D.T.H.M cùng bạn trai là T.T.B (3 nữ, 1 nam) đến nhà bà V để đòi lấy lại áo.



Trong quá trình đòi áo, Trần Thanh Hải (sinh năm 1989 - con trai út của bà V) không đồng ý trả áo nên có xảy ra mâu thuẫn cãi nhau với B. Và Hải đã chạy vào nhà lấy hai con dao chạy rồi chạy ra. Thấy vậy 4 người đòi áo bỏ chạy mỗi người một hướng.



Hải nhìn thấy chị M nên xông đến đâm 1 nhát trúng bụng, O nhìn thấy liền cầm đá ném thì Hải xông đến đâm nhiều nhát trúng cổ, ngực, đùi làm O gục xuống đường. Khi quay lại nhìn thấy chị M đang trên đường, Hải liền xông tới đâm thêm nhiều nhát trúng mặt, ngực, tay.



Lúc này, anh B (bị trượt té ngất xỉu vừa tỉnh dậy) cầm đá xông đến ngăn cản thì Hải bỏ chạy vào trong nhà. Anh B liền chạy xe máy đến nhà D.T.M.L nhờ hỗ trợ; và chị T cũng dìu chị M về nhà mình rồi đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.



Về phần Hải, sau khi vào nhà liền tìm can xăng đem ra đổ lên xe máy của chị O rồi châm lửa đốt, sau đó đem chị O ném vào đám cháy. Lúc này chị L được anh B nhờ hỗ trợ chạy xe máy biển số 72X2-3001 đến thấy cảnh này, quá hoảng sợ nên đã quăng xe bỏ chạy.



Sau khi dập tắt lửa, Hải dùng bao tải quấn quanh người chị O rồi sử dụng xe của chị L mang thi thể đến giấu trong hầm giếng cạn cách nhà hơn 200m.



Tại phiên tòa, Viện kiểm sát nhận định, xuất phát từ mâu thuẫn cũ và hành vi giấu áo của bà V, đã gây ra hậu quả nghiêm trọng làm cho Đ.T.K.O tử vong, chị D.T.H.M thương tật 59%, xe mô tô của nạn nhân bị đốt cháy trị giá hơn 13,3 triệu đồng. Và đề nghị truy tố bị cáo với hai tội danh là "Giết người" theo khoản a, n điều 123 Bộ luật Hình sự 2015 (giết 2 người trở lên; có tính chất côn đồ) với hình phạt từ 12 năm đến tử hình; và "Hủy hoại tài sản" theo điểm d khoản 2 điều 178 Bộ luật Hình sự 2015 với hình phạt từ 2 đến 7 năm tù.



Gia đình nạn nhân cũng đề nghị tuyên phạt bị cáo với mức án cao nhất.



Còn luật sư bảo vệ cho bị cáo cho rằng cáo trạng còn nhiều điểm chưa hợp lý và một số điểm mâu thuẫn. Đồng thời, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn kéo dài nhiều năm giữa 2 gia đình gây cho bị cáo bức xúc, kích động. Và trong vụ án cố ý gây thương tích trước đó cũng xuất phát từ hành động D.T.H.M ném đá Hải, cùng gây sự tranh cãi trước...



Tuy nhiên, căn cứ ý kiến các bên, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là xâm hại nghiêm trọng đến tính mạng và sức khỏe của người khác, xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ giữa các bên nhưng bị cáo đã dùng hung khí đuổi đâm nhiều nhát vào các bị hại bất chấp sự ngăn cản của người khác. Đồng thời, hành vi đẩy chị O vào đám cháy thể hiện cố tình thực hiện tội phạm đến cùng.



Bản thân bị cáo có hình phạt chưa chấp hành mà còn phạm tội nặng hơn, gây hoang mang và bất bình trong dư luận, trị an tại địa phương.



Vì vậy, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo tử hình về tội "Giết người"; 2 năm tù về tội "Hủy hoại tài sản". Tổng hợp hình phạt là tử hình.



Ngoài ra, bị cáo còn bị tuyên bồi thường cho gia đình nạn nhân Đ.T.K.O số tiền 238,5 triệu đồng và tài sản bị hủy hoại trị giá hơn 13,3 triệu đồng; bồi thường cho nạn nhân D.T.H.M số tiền 332,7 triệu đồng.



