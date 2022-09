Án mạng rúng động quận 7 - TP HCM

Cơ quan công an đang điều tra nghi án người đàn ông sát hại người phụ nữ rồi lái ôtô chở thi thể đến trụ sở công an ở quận 7 (TP HCM) đầu thú.





Ngày 19-9, Công an quận 7, TP HCM đang phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an TP HCM tạm giữ hình sự Đỗ Tấn Lộc (32 tuổi, ngụ quận 7) để điều tra về nghi án giết người rồi chở thi thể đến công an đầu thú.



Ôtô liên quan đến vụ việc.





Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ 30 phút cùng ngày, Lộc điều khiển ôtô đến Công an phường Tân Thuận Tây, quận 7 để đầu thú.



Lộc khai đã ra tay sát hại chị T.T.N. do mâu thuẫn. Thi thể chị N. được Lộc để trong ôtô rồi chở đến trụ sở công an.



Công an quận 7 nhanh chóng phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an TP HCM tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra.



Theo SỸ HƯNG (NLĐO)