11 đối tượng lãnh án vì khai thác trái phép hơn 77 m3 gỗ

(GLO)- Ngày 28-9, Tòa án nhân dân huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) đã xét xử sơ thẩm đối với 11 bị cáo phạm tội “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản” xảy ra tại tiểu khu 734, lâm phần do Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Ia Pa quản lý (thuộc địa giới hành chính xã Chư Krey, huyện Kông Chro).

Công ty Lâm nghiệp Ia Pa để dân lấn chiếm hơn 156 ha rừng

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Kông Chro, từ giữa tháng 9 đến tháng 11-2021 các bị can Nguyễn Văn Trọng (SN 1993), Nguyễn Long Kỳ (SN 1984), Lê Thanh (SN 1992), Nguyễn Long Quốc (SN 1991), Nguyễn Thành Trung (SN 1988), Đào Sơn Minh (SN 1978), Nguyễn Thế Cường (SN 1983), Nguyễn Long Nam (SN 1979), Lê Đức Hòa (SN 1980), Lê Thanh Viên (SN 1988, tất cả cùng trú tại xã Hà Tam, huyện Đak Pơ) đã có hành vi khai thác gỗ trái phép tại các vị trí thuộc lô 7,15,17 khoảnh 2; lô 2 khoảnh 4; lô 5,6 khoảnh 6 thuộc tiểu khu 734, lâm phần do Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Ia Pa quản lý (thuộc địa giới hành chính xã Chư Krey, huyện Kông Chro). Tổng số cây gỗ các bị can cưa hạ là 9 cây từ nhóm IV đến nhóm VI có tổng khối lượng 77,393 m3.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: CTV

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định, các bị can trực tiếp thực hiện hành vi khai thác gỗ trái phép cụ thể như sau: Trọng, Kỳ, Thanh, Quốc, Trung, Minh tham gia khai thác 4 lần với 9 cây gỗ có tổng khối lượng là 77,393 m3; Nam tham gia khai thác 3 lần với 8 cây gỗ có tổng khối lượng là 66,741 m3; Cường tham gia khai thác 2 lần với 4 cây gỗ có tổng khối lượng là 53,921 m3; Hòa tham gia khai thác 1 lần với 4 cây gỗ, tổng khối lượng là 19,093 m3; Viên tham gia khai thác 1 lần 4 cây gỗ có tổng khối lượng là 12,820 m3. Tất cả đều đủ yếu tố cấu thành tội “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”.

Đối với bị can Thạch (SN 1984, trú tại xã Hà Tam, Đak Pơ) trong khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 11-2021, Thạch đã mua gỗ do Nguyễn Văn Trọng thay mặt các bị can đứng ra bán với tổng khối lượng gỗ 4,924 m3 không có giấy tờ hợp pháp. Mặc dù khối lượng gỗ Thạch mua chưa đủ định lượng để truy cứu trách nhiệm hình sự nhưng trước đó vào ngày 1-9-2021, Thạch đã bị Hạt Kiểm lâm huyện Đăk Pơ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi tàng trữ lâm sản trái pháp luật với số tiền 10 triệu đồng. Do đó, hành vi của Thạch đã đủ yếu tố cấu thành tội “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản” quy định tại điểm m khoản 1 điều 232 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt: Trọng 44 tháng tù, Trung 40 tháng tù, Sơn 32 tháng tù; Kỳ, Thanh, Quốc mỗi bị cáo 30 tháng tù; Cường 26 tháng tù, Nam 24 tháng tù, Hòa 5 tháng tù và Viên 4 tháng tù. Riêng bị cáo Thạch 10 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 20 tháng, tính từ ngày tuyên án.

Cũng liên quan đến vụ án, ngày 30-8, Tòa án nhân dân huyện Kông Chro cũng đã xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt đối với Trần Văn Quy (SN 1983, trú tại thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro, nhân viên bảo vệ rừng của Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Ia Pa) 8 tháng tù về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

LÊ ANH