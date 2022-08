Vụ khai thác đá trái phép quy mô lớn tại xã Chư Á: Ủy ban nhân dân TP. Pleiku chỉ đạo điều tra, làm rõ

(GLO)- Một điểm khai thác đá trái phép với quy mô lớn hoạt động suốt hơn 1 tháng vừa bị lực lượng chức năng phát hiện tại làng Do-Guăh, xã Chư Á, TP. Pleiku.





Ngày 19-8, từ nguồn tin báo của người dân về việc tại làng Do-Guăh có một điểm khai thác đá trái phép với quy mô lớn, P.V Báo Gia Lai đã tiếp cận hiện trường để tìm hiểu. Tại thời điểm chúng tôi đến đây, có 1 máy đào và 5 công nhân đang hoạt động khai thác đá. Nhưng chỉ ít phút sau, hoạt động này tạm ngừng, các nhân công rời khỏi hiện trường.

Hiện trường điểm khai thác đá trái phép. Ảnh: Lê Anh



Theo quan sát của P.V, điểm khai thác đá nằm khuất sau vườn hồ tiêu, phía trước được rào chắn bằng lưới B40, bên hông có con đường đất rộng gần 5 m để đi vào. Điểm khai thác đá này cách trục đường Nguyễn Bá Lại (làng Do-Guăh) khoảng 30 m. Tại đây, một khoảng đất rộng gần 1.000 m2 bị đào bới, nhiều hố sâu còn nguyên những khối đá lớn ở phía dưới. Vị trí khai thác đá sâu nhất so với mặt bằng cũ là hơn 10 m. Hàng trăm khối đá lớn được đào lên nằm la liệt xung quanh khu vực khai thác, cùng với đó là hàng ngàn viên đá được chẻ theo quy cách 15 x 20 x 25 cm chất thành đống. Sau khi chúng tôi tiếp cận hiện trường, lực lượng Công an, Phòng Tài nguyên và Môi trường TP. Pleiku, lãnh đạo UBND xã Chư Á cũng có mặt theo tin báo để kiểm tra vụ việc. Tại thời điểm các lực lượng chức năng đến hiện trường, chủ đất và những nhân công khai thác đá đều không có mặt. Qua kiểm đếm của lực lượng chức năng, tại hiện trường có 215 khối đá lớn đã đào lên khỏi mặt đất còn nguyên trạng và gần 3.000 viên đá chẻ tập kết xung quanh. Ước tính tổng khối lượng đá là hơn 150 m3. Toàn bộ tang vật đã bị cơ quan chức năng tạm giữ để điều tra, xử lý.



Để tìm hiểu rõ hơn về điểm khai thác đá trái phép này, P.V đã làm việc với bà Nguyễn Thu Hương-Chủ tịch UBND xã Chư Á. Bà Hương đã cung cấp cho chúng tôi lá đơn của ông Lê Công Nguyên (SN 1951, phường Yên Đổ, TP. Pleiku)-chủ thửa đất trên-viết ngày 15-6-2022 xin nạo vét, mở rộng ao tưới nước. Trong đơn, ông Nguyên trình bày: “Hiện gia đình đang trồng 18 ha cà phê và cây ăn trái tại xã Chư Á và phường Chi Lăng, do biến đổi khí hậu, ít mưa, ao nhỏ thiếu nước tưới nên tôi làm đơn xin UBND xã Chư Á cho phép nạo vét, mở rộng ao để chứa nước. Thực trạng chỗ nạo vét có nhiều đá nên xin UBND xã cho phép tôi đào đá lên để mở rộng ao”.



Bà Hương cho biết: Sau khi ông Nguyên có đơn, UBND xã đã cử cán bộ địa chính vào kiểm tra để ghi nhận thực tế nhằm có hướng dẫn xử lý vì không thuộc thẩm quyền của xã. Nhưng tại thời điểm kiểm tra, trời mưa nhiều, ông Nguyên cũng chưa tiến hành nạo vét nên UBND xã chưa có văn bản trả lời hay sự đồng ý nào đối với đơn của ông Nguyên. Đây cũng là trường hợp đầu tiên người dân trên địa bàn xin nạo vét, mở rộng ao tưới nước. Việc hộ ông Nguyên tự ý nạo vét, mở rộng ao khi chưa có sự đồng ý của chính quyền địa phương và tự ý chẻ đá để sử dụng vào các mục đích khác là hoàn toàn sai. Tuy nhiên, sau khi nhận được tin báo, chính quyền xã đã tích cực phối hợp với Công an, Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố để xác minh làm rõ và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. Quan điểm của xã là sai đến đâu xử lý đến đó. Xã cũng nhận thiếu sót trong công tác quản lý dẫn đến sự việc trên.



Cũng theo Chủ tịch UBND xã Chư Á, sau khi vụ việc xảy ra, do không có người trực tiếp khai thác tại hiện trường nên xã đã liên hệ mời ông Nguyên đến làm việc. Tuy nhiên, ông Nguyên trình bày lý do đang điều trị bệnh nên đến thời điểm này, ông chưa có mặt để làm việc với các cơ quan chức năng.



Theo nguồn tin riêng của P.V, việc khai thác đá tại khu vực nói trên do một người có tên S.T. (trú tại xã Trà Đa, TP. Pleiku) thực hiện. Số đá chẻ sau khi khai thác đã được bán ra thị trường với giá 3.400 đồng/viên.



Ngày 21-8, qua trao đổi, ông Đỗ Việt Hưng-Chủ tịch UBND TP. Pleiku-cho biết: Sau khi nắm bắt tình hình, UBND thành phố đã yêu cầu xã Chư Á báo cáo nội dung vụ việc và giao cho Công an TP. Pleiku điều tra làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.



Ngoài việc tự ý nạo vét, mở rộng ao chứa nước và khai thác đá khi chưa có sự cấp phép của các cơ quan chức năng, theo ghi nhận của P.V, một khối lượng lớn đất nền tại đây sau khi được đào xới lên đã “không cánh mà bay”. Những người dân sống xung quanh khu vực này cho biết, số đất sau khi múc lên đã được các xe tải loại nhỏ vận chuyển đi nơi khác. Việc này diễn ra liên tục trong nhiều ngày. Sự việc vẫn đang trong quá trình điều tra của cơ quan chức năng. Tuy nhiên, có thể thấy, việc buông lỏng trong công tác quản lý của chính quyền địa phương đã tạo điều kiện cho các đối tượng thực hiện các hành vi vi phạm, gây thất thoát nguồn tài nguyên khoáng sản của tỉnh. Chính vì vậy, lực lượng chức năng cần vào cuộc quyết liệt, điều tra làm rõ đối tượng vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.



LÊ ANH