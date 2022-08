Truy tố người bán chất độc xyanua cho nữ sinh đầu độc cha ruột

Ngoài bị can Tống Thị Tùng Linh - người sử dụng chất độc xyanua để giết cha ruột, cơ quan tố tụng cũng truy tố thêm Trần Thị Ngọc Thư, người bán chất độc cho Linh.





Ngày 22-8, VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Tống Thị Tùng Linh (21 tuổi, ngụ TP Bà Rịa) về các tội "Giết người", "Sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng hoặc mua bán trái phép chất cháy, chất độc" và "Hủy hoại tài sản".



Linh là bị can trong vụ án giết cha ruột là ông Tống Hồng Đ., gây xôn xao dư luận thời gian qua.



Ngoài Linh, VKSND cũng truy tố bị can Trần Thị Ngọc Thư (31 tuổi, ngụ quận 11, TP HCM) về tội "Sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng hoặc mua bán trái phép chất cháy, chất độc" theo quy định tại khoản 1, Điều 311 BLHS.



Bị can Thư là người buôn bán tại chợ Kim Biên (TP HCM) và trực tiếp bán chất độc xyanua cho Linh.



Tống Thị Tùng Linh tại cơ quan điều tra



Theo cáo trạng, do mâu thuẫn trong cuộc sống hằng ngày, Linh nảy sinh ý định giết cha của mình. Khoảng tháng 9-2021, Linh pha thuốc ngủ vào chai nước nhưng khi uống hết, ông Đ. không gặp vấn đề gì nên kế hoạch của Linh thất bại.



Không từ bỏ ý định, Linh lên internet tìm hiểu về chất độc xyanua.



Ngày 18-1-2022, Linh bắt xe khách lên chợ Kim Biên tìm mua chất độc xyanua. Tại đây, Linh đến sạp hàng tên "Xuyến" do Trần Thị Ngọc Thư làm chủ để hỏi mua.



Lúc đầu, Thư bảo không có, nhưng do Linh năn nỉ và nói là sinh viên cần mua về để làm thí nghiệm, nên Thư đã gọi điện cho bà L.T.R. (42 tuổi) để hỏi mua lại, bà R. báo giá 220.000 đồng/1kg, sau đó Thư bán lại cho Linh giá 500.000 đồng/1kg. Sau khi mua được xyanua, Linh bỏ vào túi ni-lông cho vào ba lô của mình rồi đón xe về lại TP Bà Rịa.



Về nhà thì thấy ông Đ. đang ngồi nhậu một mình. Biết cha thường uống nước để trong tủ lạnh, Linh hòa chất độc vào 3 chai nước rồi để lại trong đó. Ông Đ. sau khi uống phải chai nước có chứa chất độc thì nôn ói. Linh đứng bên ngoài cửa nhà vệ sinh nghe thấy bèn đập cửa gọi. Một lúc sau, không thấy cha trả lời nên Linh đi ngủ.



Sáng 19-1, Linh phá cửa nhà vệ sinh, sau đó kéo thi thể ông Đ. ra phía sau tường rào rồi mua gạch, xi măng về đắp lên, xây bịt kín nhằm che giấu hành vi phạm tội.



Để tạo hiện trường giả nhằm qua mắt lực lượng điều tra, đêm 19-1, Linh dùng xăng đốt nhà mình rồi chạy qua nhà ông nội để nhờ giúp đỡ.



Sáng 20-1, tại cơ quan công an, Linh khai gian dối khi đang nằm ngủ dưới sàn nhà thì phát hiện một nam thanh niên đột nhập vào nhà rồi nắm tóc kéo Linh dậy nói đã giết người cha. Thanh niên này đập đầu Linh khiến Linh ngất xỉu, sau đó bỏ đi.



Linh khai khi tỉnh dậy, phát hiện nhà cháy nên đã báo cho ông nội kéo vòi nước dập lửa.



Sau quá trình đấu tranh, Linh đã khai nhận hành vi đầu độc chết cha ruột, rồi dựng hiện trường giả như trên.



Cơ quan điều tra sau đó thu giữ 3 chai nước tại nơi phát hiện tử thi và một ít chất độc xyanua còn sót lại ở thùng rác trước nhà nạn nhân.



Thời điểm gây án, Linh đang là sinh viên tại một trường đại học trên địa bàn TP HCM.



Theo Ngọc Giang (NLĐO)