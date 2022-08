Tập huấn Luật Phòng-chống ma túy và Phương án giải quyết một số tình huống cấp bách

(GLO)- Ngày 26-8, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Phòng-chống ma túy năm 2021 và Phương án giải quyết một số tình huống cấp bách, phức tạp, đặc biệt nghiêm trọng xâm phạm trật tự xã hội.

Tham gia lớp tập huấn có lãnh đạo một số đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh; lãnh đạo, chỉ huy phụ trách lĩnh vực phòng-chống tội phạm Công an cấp huyện. Đại tá Dương Văn Long-Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì Hội nghị.

Các nội dung tập huấn gồm: Luật Phòng-chống ma túy năm 2021 (có hiệu lực từ ngày 1-1-2022); Nghị định số 105/2021/NĐ-CP, ngày 4-12-2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng-chống ma túy; Nghị định số 116/2021/NĐ-CP, ngày 21-12-2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng-chống ma túy; Luật Xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy...

Đại biểu dự hội nghị tập huấn. Ảnh: Nông Hòa





Phần tập huấn phương án của Bộ Công an về xử lý, giải quyết một số tình huống cấp bách, phức tạp khi xảy ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng xâm phạm trật tự xã hội có nội dung xoay quanh các quy định về công tác tiếp nhận, báo cáo, xử lý thông tin, trách nhiệm phối hợp của các đơn vị, công an địa phương,… các đại biểu thảo luận, trao đổi những nội dung cụ thể gắn với một số tình huống đã xảy ra trong thực tế trên địa bàn và kinh nghiệm xử lý.



Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tập huấn, Đại tá Dương Văn Long-Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu ngay sau hội nghị tập huấn, lãnh đạo các đơn vị, Công an địa phương tổ chức triển khai, quán triệt cho cán bộ, chiến sỹ nắm vững các quy định mới của pháp luật có liên quan đến công tác phòng-chống ma túy; bổ sung, hoàn chỉnh phương án, biện pháp xử lý các tình huống cấp bách, phức tạp, đặc biệt nghiêm trọng xâm phạm trật tự xã hội theo phương án của Bộ Công an và hướng dẫn của Công an tỉnh. Qua đó, góp phần đáp ứng tốt hơn nữa công tác đấu tranh phòng-chống tội phạm ma túy trong tình hình mới; đồng thời kiểm soát chặt chẽ tình hình, kịp thời ứng phó, giải quyết linh hoạt, có hiệu quả các tình huống phức tạp.



THÚY TRINH