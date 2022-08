Tạm giữ hình sự người mẹ nhẫn tâm bán con ruột 2 tuổi

Công an quận Đồ Sơn (Hải Phòng) vừa tạm giữ hình sự đối tượng Vũ Thị Hiền về hành vi bán con ruột 2 tuổi của mình.





Theo thông tin từ Công an Hải Phòng, khoảng 19h ngày 28/8, Công an quận Đồ Sơn nhận được đơn trình báo về vụ việc có dấu hiệu giữ người trái pháp luật trên địa bàn quận Đồ Sơn. Qua điều tra, Công an quận Đồ Sơn đã nhanh chóng xác minh, kịp thời phát hiện, triệt xoá ổ nhóm mua bán người dưới 16 tuổi.



Các đối tượng bị bắt giữ tại Công an quận Đồ Sơn. Ảnh: CAHP



Căn cứ tài liệu và chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đồ Sơn đã tạm giữ hình sự 3 đối tượng gồm: Đặng Văn Dũng, sinh năm 1989, trú tại Đoàn Xá, Kiến Thuỵ, Hải Phòng; Bùi Thị Phương, sinh năm 1990, trú tại Ân Nghĩa, Lạc Sơn, Hoà Bình và Vũ Thị Hiền, sinh năm 1996, trú tại Nam Thái, Nam Trực, Nam Định.



Nạn nhân là bé gái sinh năm 2020, chưa có giấy khai sinh, được xác định là con đẻ của Vũ Thị Hiền.



Hiện Công an quận Đồ Sơn tiếp tục điều tra, mở rộng án để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.



Theo Nguyễn Đại (Dân Việt)