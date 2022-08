Quảng Ninh: Hứa xin việc vào ngân hàng, cháu lừa cô 650 triệu đồng

(GLO)- Đối tượng Nguyễn Văn Nhị đã lừa người cô bên vợ ở Quảng Ninh số tiền 650 triệu đồng để "lo" xin việc vào Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.





Nguyễn Văn Nhị đang khai nhận với cán bộ điều tra. Ảnh: Nguyễn Khánh/CAND

Theo thông tin Cơ quan Điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh, ngày 4-8, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Nguyễn Văn Nhị (34 tuổi, trú tại xã Tân Phong, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.



Nguyễn Văn Nhị là cháu rể của bà N.H.D. Sau khi biết em H.T.H.T. (con gái bà D.) muốn xin việc vào ngân hàng nên Nhị nói với bà D. rằng mình có quan hệ thân thiết với Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, có thể xin việc cho em H.T.H.T. vào biên chế làm việc tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam



Do tin tưởng cháu rể, bà N.H.D. đã đưa tổng số tiền 650 triệu đồng để Nhị xin việc con gái mình. Sau khi nhận được tiền, Nguyễn Văn Nhị không xin việc cho con gái bà D. như đã hứa hẹn mà sử dụng số tiền này để chi tiêu cá nhân.



Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra làm rõ hành vi phạm tội của Nguyễn Văn Nhị.



GIA BẢO (tổng hợp)