Pleiku: Nhiều mô hình hay trong bảo đảm an ninh trật tự

(GLO)- Thiếu tá Nay Đam Ka-Đội trưởng Đội Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (Công an TP. Pleiku) cho biết: Việc xây dựng, củng cố, nhân rộng các mô hình trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể các cấp quan tâm và đạt kết quả quan trọng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự.

Phường Thống Nhất có 3.000 hộ với hơn 13.000 khẩu ở 7 tổ dân phố. Để nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, phường đã triển khai mô hình “Camera an ninh phố phường”. Kinh phí lắp đặt camera an ninh do người dân đóng góp. Đến nay, phường đã lắp đặt được 21 camera an ninh với tổng kinh phí gần 400 triệu đồng. Tất cả dữ liệu từ camera được kết nối với hệ thống máy chủ tại trụ sở Công an phường.

Thiếu tá Đinh Văn Huy-Phó Trưởng Công an phường Thống Nhất-cho biết: Mô hình “Camera an ninh phố phường” đã hỗ trợ đắc lực cho lực lượng Công an trong công tác nắm bắt tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm. “Thông qua trích xuất hình ảnh từ hệ thống camera an ninh, chúng tôi đã kịp thời phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an điều tra, xử lý 3 vụ/4 đối tượng trộm cắp tài sản, 1 vụ cướp giật tài sản, 1 vụ tai nạn giao thông; kịp thời giải tán 3 vụ/18 đối tượng tụ tập gây rối đánh nhau. Đặc biệt, từ khi triển khai mô hình này, tình hình trật tự tại các tuyến đường, khu dân cư, chợ… được đảm bảo hơn”-Thiếu tá Huy nhấn mạnh.

Ông Tạ Tuấn Tập-Tổ trưởng tổ dân phố 5 (phường Thống Nhất) chia sẻ: Khi triển khai mô hình “Camera an ninh phố phường”, tổ dân phố đã thông tin rộng rãi cho người dân về mục đích, ý nghĩa; đồng thời, tuyên truyền, vận động bà con đóng góp kinh phí lắp đặt camera an ninh. Hầu hết người dân đều đồng thuận ủng hộ mô hình này. Tổ dân phố phối hợp với Công an phường tiến hành khảo sát và lắp đặt camera an ninh tại các vị trí trọng yếu, có nguy cơ mất an ninh trật tự, an toàn giao thông. “Hiện tổ dân phố đã lắp đặt được 4 mắt camera. Từ khi có hệ thống camera, tình hình an ninh tại khu dân cư luôn đảm bảo, tình trạng trộm cắp tài sản của người dân được ngăn chặn”-ông Tập bày tỏ.

Cán bộ Công an phường Thống Nhất giám sát hình ảnh camera an ninh truyền về máy chủ đặt tại trụ sở đơn vị. Ảnh: R’Ô HOK

Ngoài mô hình “Camera an ninh phố phường”, năm 2005, thôn 4 phối hợp với Công an xã Trà Đa tiến hành xây dựng mô hình “Tổ bảo vệ thời vụ nông sản” với 12 thành viên là các hộ có đất canh tác trong khu vực, tham gia theo tinh thần tự nguyện. Mục đích hoạt động của tổ là đảm bảo an ninh trật tự, kiểm soát địa bàn, phòng ngừa trộm cắp tài sản mùa thu hoạch nông sản. Để duy trì hoạt động, tổ thống nhất đóng góp 500 ngàn đồng/ha đất canh tác làm kinh phí phục vụ cho các thành viên tuần tra, bảo vệ vào mùa cao điểm thu hoạch nông sản.

Ông Lưu Văn Thắng-Tổ trưởng Tổ bảo vệ thời vụ nông sản thôn 4-cho hay: Trên địa bàn có hơn 127 ha cà phê của người dân. Do khu vực trồng trọt rộng lớn nên việc bảo vệ nông sản trong mùa thu hoạch gặp khó khăn. “Trước đây, các đối tượng ngoài địa phương thường vào trộm cắp cà phê và các tài sản khác gây bức xúc trong dân. Sau khi thành lập Tổ bảo vệ thời vụ nông sản, chúng tôi đã giám sát việc thu hoạch và vận chuyển nông sản ra khỏi địa bàn, nếu phát hiện kẻ gian thì báo cho lực lượng Công an xử lý. Đến nay, người dân trong tổ không bị mất mát trong quá trình thu hoạch, phơi và chế biến cà phê”-ông Thắng thông tin.

“Đến nay, thành phố đã xây dựng 32 mô hình đảm bảo an ninh trật tự. Thời gian tới, Công an TP. Pleiku tiếp tục củng cố, duy trì và nhân rộng các mô hình hiệu quả. Đồng thời, đơn vị tham mưu giúp UBND thành phố xây dựng, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến; phối hợp với các đơn vị tổ chức tuyên truyền, vận động người dân tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; đẩy mạnh tuyên truyền trên mạng xã hội, góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người dân, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn”-Thiếu tá Nay Đam Ka cho biết.