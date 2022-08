Ninh Thuận: Bắt tạm giam bị can sử dụng trái phép vũ khí quân dụng

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Thuận thi hành lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Trần Ngọc Sáng để điều tra về hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.





Chiều ngày 15.8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Thuận tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Trần Ngọc Sáng (29 tuổi, ngụ ở P.Bảo An, TP.Phan Rang - Tháp Chàm) để điều tra về hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.



Cơ quan An ninh điều tra Công an Ninh Thuận đọc lệnh bắt giữ Trần Ngọc Sáng (áo thun xanh, đứng thứ 2 từ trái qua). Ảnh Công an cung cấp



Theo Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Thuận, do có mâu thuẫn với Trần Văn Thuận (ở P.Đô Vinh, TP.Phan Rang - Tháp Chàm), chiều 25.6, Sáng cầm 1 khẩu súng làm bằng kim loại màu đen có 3 nòng, bắn vào nhà Thuận để đe dọa thì bị cơ quan chức năng bắt giữ.



Kết luận của Phân viện kỹ thuật hình sự Bộ Công an, khẩu súng mà Sáng sử dụng có đủ các bộ phận chính, lắp ráp đúng vị trí, bắn được đạn nổ, là vũ khí quân dụng.



Được biết, Trần Ngọc Sáng từng có 4 tiền sự về các hành vi trộm cắp tài sản, sử dụng các loại vũ khí trái phép và gây rối an ninh trật tự tại khu dân cư.

