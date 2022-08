Một thanh niên Gia Lai vào TP Hồ Chí Minh dùng Facebook để lừa tiền

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Bình Thạnh (TP. Hồ Chí Minh) đang tìm bị hại trong vụ án “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” do bị can Phan Văn Trí (SN 2003, hộ khẩu thường trú tại tỉnh Gia Lai, nơi cư trú quận Bình Thạnh) và đồng bọn thực hiện với thủ đoạn rất tinh vi.



Các thủ đoạn lừa đảo qua mạng xã hội, tin nhắn ngày càng diễn biến phức tạp. Ảnh nguồn Báo Thanh niên

Thủ đoạn phạm tội của Phan Văn Trí như sau: Lợi dụng nhu cầu của một số người, đặc biệt là những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội (ca sĩ, diễn viên…), đối tượng quảng cáo trên mạng xã hội về việc có khả năng làm dịch vụ "tích xanh" cho tài khoản Facebook (một tính năng mà Facebook dùng để xác thực và khẳng định Facebook cá nhân/fanpage là chính chủ). Khi có khách đặt làm "tích xanh", các đối tượng yêu cầu khách hàng phải cung cấp thông tin như tên đăng nhập, mật khẩu, địa chỉ email, hình ảnh giấy tờ tùy thân…

Sau đó, các đối tượng đăng nhập tài khoản Facebook của khách hàng rồi nhắn tin cho bạn bè trong danh bạ Facebook của nạn nhân để mượn tiền. Đặc biệt, các đối tượng sử dụng công nghệ để thực hiện giả mạo hình ảnh chủ sở hữu tài khoản Facebook trong các cuộc gọi với nạn nhân, đồng thời mở tài khoản ngân hàng trùng tên với chủ tài khoản Facebook để tạo dựng niềm tin và đề nghị chuyển tiền vào tài khoản này, rồi chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra, Phan Văn Trí khai nhận đã cùng đồng bọn chiếm đoạt tài khoản Facebook của chị P.T.T.H. (SN 1980, trú tại Quận 7, là diễn viên), sau đó mạo danh chị H. để nhắn tin mượn và chiếm đoạt tiền của anh N.Đ.K. (trú tại quận Bình Thạnh) và anh H.L.Đ. (trú tại quận Gò Vấp) với tổng số tiền hơn 200 triệu đồng.

Công an đã xác định có khoảng hơn 20 người là nạn nhân của nhóm này. Đề nghị ai là nạn nhân vui lòng liên hệ Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Bình Thạnh để trình báo.