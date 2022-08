Mâu thuẫn khi chơi bi-a, cầm gậy đâm đối thủ mù mắt, chết não

Trong lúc chơi bi-a, giữa anh Hà Văn S. và một người cùng xã ở Thanh Hóa xảy ra mâu thuẫn dẫn tới xô xát, bất ngờ anh S. bị người này dùng gậy bi-a đâm mù mắt, chết não.





Tối ngày 14-8, tin từ UBND xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ việc mâu thuẫn trong lúc chơi bi-a khiến 1 người bị đâm mù mắt, cơ hội sống sót gần như không còn.



Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 15 giờ ngày 13-8, tại quán bi-a nhà anh T. (thôn Tiến, xã Quảng Nham).



Vào thời điểm trên, anh Hà Văn S. (SN 1982; ngụ thôn Tiến) và Ngô Văn Năm (SN 1987; ngụ thôn Đức, xã Quảng Nham) chơi bi-a với nhau. Trong lúc chia bài để đánh tính điểm, do cầm nhầm bài của nhau nên giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn dẫn tới xô xát.



Lúc này, Ngô Văn Năm cầm gậy chơi bi-a chọc thẳng vào mắt anh S. gây mù mắt, tổn thương não. Anh S. sau đó đã được đưa ra Hà Nội cấp cứu, tuy nhiên trong chiều ngày 14-8, nạn nhân đã được bệnh viện trả về. "Nạn nhân đã chết não, cơ hội sống sót gần như không còn"- một lãnh đạo xã Quảng Nham thông tin.



Về phía hung thủ, sau khi gây án, nghi phạm đã bị Công an huyện Quảng Xương bắt giữ. Hiện vụ việc đang được công an phối hợp điều tra, làm rõ.

