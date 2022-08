Lãnh 8 năm tù vì chém người

(GLO)- Ngày 22-8, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Siu Sơn (SN 1997, trú thôn Plơi Kdăm, xã Ia Kdăm, huyện Ia Pa) 8 năm tù về tội “Giết người”.





Bị cáo Siu Sơn tại phiên tòa. Ảnh: R'Ô HOK

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, ngày 2-11-2021, gia đình ông R’Ô Phim (SN 1970, trú thôn Plơi Kdăm) tổ chức đám hỏi cho con gái nên mời nhiều người đến dự.



Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, ông R’Ô Veo (SN 1983, trú cùng thôn) cũng đến chơi. Do đã uống rượu từ trước nên trong khi ngồi với mọi người, ông Veo dùng khuỷu tay đập xuống bàn làm đổ rượu.



Thấy vậy, Sơn (ngồi cùng bàn) nhắc nhở thì bị ông Veo chửi và thách thức đánh nhau. Bực tức, Sơn chạy đến dùng tay đấm 1 cái làm ông Veo ngã sấp xuống đất. Ông Veo liền chạy về nhà lấy con dao quay lại tìm Sơn trả thù. Thấy vậy, Sơn cũng về nhà lấy con dao băm mía.



Khi ông Veo quay lại thì được mọi người can ngăn nên định bỏ đi. Tuy nhiên, lúc này Sơn chạy đến chém 1 nhát vào lưng ông Veo. Trong lúc giằng co, ông Veo tiếp tục bị Sơn chém trúng vào gò má và cẳng tay. Thấy ông Veo không thể chống cự, Sơn chém thêm một nhát vào đầu làm ông Veo ngã xuống đường bất tỉnh.



Hậu quả, ông Veo bị tổn hại 19% sức khỏe. Theo nhận định của Hội đồng xét xử, hành vi của Sơn đã phạm vào tội “Giết người” theo quy định của Bộ luật Hình sự.



R’Ô HOK