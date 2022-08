Khởi tố phóng viên tạp chí Người Cao Tuổi cưỡng đoạt tài sản Phó Chủ tịch UBND huyện

Ngày 29-8, ông Bùi Anh Tuấn, Bí thư Huyện ủy Minh Hóa (Quảng Bình) cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Minh Hoá vừa tiến hành bắt giữ đối với ông Phan Mạnh Chi, PV tạp chí Người Cao Tuổi.



Ông Phan Mạnh Chi



Theo thông tin, sáng 29-8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Minh Hóa đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Phan Mạnh Chi (42 tuổi, ngụ thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hoá, tỉnh Quảng Bình) về hành vi cưỡng đoạt tài sản ông Đinh Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện Tuyên Hóa. Ông Chi là phóng viên thường trú tạp chí Người Cao Tuổi tại Quảng Bình.



Tài liệu cơ quan công an huyện Minh Hóa báo cáo HĐND huyện Minh Hóa nêu: “Phan Mạnh Chi là phóng viên của tạp chí Người Cao Tuổi. Trong quá trình thu thập tài liệu về đất đai của ông Đinh Tiến Dũng phát hiện một số sai phạm. Nên ngày 1-5-2022, Phan Mạnh Chi nói với ông Đinh Tiến Dũng phải chuyển 300 triệu đồng để Chi đưa cho lãnh đạo tòa soạn khỏi bị đăng bài. Do lo sợ bị đăng báo sẽ làm ảnh hưởng đến công việc, uy tín, danh dự nên ông Dũng đồng ý sẽ đưa 300 triệu đồng cho Chi. Ông Dũng hẹn đến ngày 10-5-2022 sẽ đưa số tiền trên cho Chi thì Chi đồng ý. Những ngày sau đó, Chi thường xuyên điện thoại bảo ông Dũng chuyển tiền sớm nếu không Chi sẽ đăng bài, tuy nhiên ông Dũng chưa có tiền nên chưa đưa. Ngày 11-5-2022, ông Dũng và Chi hẹn gặp nhau, nhưng khi gặp Dũng nói chưa có tiền nên Chi đi về”.



Qua trao đổi, ông Đinh Tiến Dũng cho biết, khi ông đang làm quy trình bổ nhiệm Phó Chủ tịch huyện, Chi tìm gặp và dọa dẫm nhiều lần, nói sai phạm thế này thế kia, đòi phải bỏ ra 300 triệu đồng cho Chi đưa tòa soạn khỏi đăng bài. Ông Dũng không có tiền, Chi cứ thúc ép nên ông Dũng trình báo cơ quan công an giải quyết với toàn bộ tài liệu liên quan.



Trao đổi với PV Báo SGGP, ông Lê Quang, Tổng Biên tập tạp chí Người Cao Tuổi cho biết, tòa soạn tạp chí không yêu cầu Phan Mạnh Chi ép đương sự chi tiền để không đăng bài, đó là vi phạm pháp luật. Ông Quang cũng cho biết, Phan Mạnh Chi là phóng viên của tạp chí phụ trách địa bàn Quảng Bình, có hợp đồng dài hạn. Hiện Chi bị khởi tố tội cưỡng đoạt tài sản, tạm giam 4 tháng.



Theo MINH PHONG (SGGPO)