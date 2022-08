Giai đoạn 2020-2021, số vụ phạm pháp hình sự ở Pleiku giảm 18,7%

(GLO)- Sáng 3-8, đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh Gia Lai đã có buổi làm việc với Công an TP. Pleiku về công tác đấu tranh phòng-chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn.





Theo báo cáo của Công an TP. Pleiku, trong giai đoạn 2020-2021, trên địa bàn thành phố xảy ra 369 vụ phạm pháp hình sự, làm chết 6 người, bị thương 79 người, thiệt hại về tài sản khoảng 97 tỷ đồng. So với thời gian liền kề 2018-2019, số vụ phạm pháp hình sự giảm 18,7%, số người chết giảm 76%, số người bị thương giảm 3,7%.

Trong đó, tội phạm giết người giảm 6 vụ, tội phạm cố ý gây thương tích giảm 9 vụ, cướp giật tài sản giảm 5 vụ và trộm cắp tài sản giảm 117 vụ. Tuy nhiên, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản có chiều hướng gia tăng. Riêng tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản tăng 12 vụ, với tỷ lệ 109%.

Quang cảnh buổi làm việc của Ban Pháp chế HĐND tỉnh Gia Lai với Công an TP. Pleiku. Ảnh: R'Ô HOK



Bên cạnh đó, lực lượng Công an TP. Pleiku cũng phát hiện 338 vụ/1.088 đối tượng có hành vi tàng trữ, mua bán, vận chuyển, tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy. Thu giữ hơn 467,18 gram ma túy đá; hơn 101,41 gram heroin; 792 viên ma túy dạng thuốc lắc; hơn 397,85 gram ma túy dạng Ketamine; 3 cây cần sa tươi; 10,21 gram cần sa khô... So với cùng kỳ, số vụ tàng trữ, mua bán, vận chuyển, tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy tăng 33,6% số vụ, tăng 72,4% số đối tượng.



Ngoài ra, Công an TP. Pleiku đã trực tiếp và phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện 194 vụ/207 đối tượng vi phạm trong lĩnh vực kinh tế, môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm. Trong đó, đã khởi tố 16 vụ/17 bị can; xử phạt hành chính 123 vụ/125 đối tượng với tổng số tiền 534,2 triệu đồng.



Cũng trong giai đoạn này, toàn thành phố đã xảy ra 133 vụ tai nạn giao thông, làm chết 51 người, bị thương 131 người, tổng thiệt hại về tài sản khoảng 532 triệu đồng. So với thời gian liền kề, số vụ tai nạn giao thông kéo giảm cả 3 tiêu chí (giảm 52 vụ, giảm 9 người chết và giảm 52 người bị thương). Đồng thời, qua tuần tra, kiểm soát, Công an TP. Pleiku đã phát hiện, xử lý 10.867 trường hợp vi phạm, phạt hành chính hơn 9 tỷ đồng.



Trong thực hiện nhiệm vụ, đơn vị cũng đã tiếp nhận, giải quyết 910/962 tin báo tố giác tội phạm, đạt 94,59%. Trong đó, khởi tố 524 vụ/548 đối tượng; không khởi tố 256 tin, tạm đình chỉ 120 vụ; chuyển đơn vị khác 10 vụ. Trong điều tra, xử lý tội phạm đã khởi tố 591 vụ/658 bị can, kết thúc điều tra chuyển cơ quan chức năng truy tố 414 vụ/555 bị can; đình chỉ 7 vụ/6 bị can.



