Giai đoạn 2020-2021, Gia Lai xảy ra 95 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản

(GLO)- Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh Gia Lai vừa có buổi làm việc với Công an tỉnh về công tác đấu tranh phòng-chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn.





Theo báo cáo của Công an tỉnh, giai đoạn 2020-2021, toàn tỉnh đã thụ lý 1.711 vụ phạm pháp hình sự, làm chết 48 người, 332 người bị thương, thiệt hại về tài sản khoảng 143,8 tỷ đồng. So với thời gian liền kề 2018-2019, tội phạm hình sự giảm 7,5% số vụ, giảm 38,46% số người chết và giảm 6,74% số người bị thương. Nhiều loại tội phạm giảm, như: giết người giảm 4,48%; cố ý gây thương tích giảm 12,35%; trộm cắp tài sản giảm 25,48%. Tuy nhiên, một số thời điểm tình hình tội phạm cướp tài sản; cướp giật tài sản; lừa đảo chiếm đoạt tài sản lại diễn biến phức tạp. Riêng lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã xảy ra 95 vụ, tăng 55 vụ so với cùng thời gian liền kề.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: R'Ô HOK



Cũng thời gian này, toàn tỉnh phát hiện 1.611 đối tượng liên quan đến ma túy (tăng 18,1% so với giai đoạn liền kề). Trong đó, có 1.205 đối tượng ngoài xã hội tại 138/220 xã, phường, thị trấn của 17/17 huyện, thị xã, thành phố (tăng 8 địa bàn so với giai đoạn liền kề); 161 đối tượng trong nhà tạm giữ; 76 đối tượng trong trại tạm giam và 169 đối tượng tại Cơ sở tư vấn và cai nghiện ma túy tỉnh.

Đối với tình hình tai nạn giao thông, toàn tỉnh xảy ra 644 vụ, làm chết 425 người, bị thương 560 người. So với giai đoạn liền kề, giảm 16,58% số vụ, giảm 12,01% số người chết, giảm 28,75% số người bị thương, tai nạn giao thông xảy ra trên tuyến quốc lộ chiếm 46,74%. Công an toàn tỉnh cũng đã phát hiện, lập biên bản 165.445 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, tạm giữ 26.694 phương tiện, 74.942 giấy tờ các loại. Xử phạt hành chính 155.760 trường hợp với số tiền hơn 76,5 tỷ đồng; tước 5.357 giấy phép lái xe có thời hạn.



Cũng theo báo cáo của Công an tỉnh, giai đoạn 2020-2021, toàn tỉnh xảy ra 73 vụ cháy, làm chết 1 người, bị thương 3 người, thiệt hại về tài sản khoảng 36,55 tỷ đồng. So với giai đoạn liền kề, giảm 59 vụ, giảm 5 người chết, không tăng, không giảm người bị thương; 233 vụ tự tử, làm chết 233 người. Trong đó, số vụ tự tử liên quan đến người dân tộc thiểu số chiếm 60,1%…

Ngoài ra, Công an tỉnh đã điều tra, làm rõ 1.418/1.711 vụ phạm pháp hình sự, đạt 82,88% (cao hơn chỉ tiêu Quốc hội giao 7,88%); tiếp nhận, giải quyết 3.908/4.119 tin báo tố giác tội phạm, đạt 94,88%; tiếp nhận 2.675 vụ/3.893 bị can, khởi tố mới 2.314 vụ/3.460 bị can.



R’Ô HOK