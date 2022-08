Gia Lai: Tìm người bị hại liên quan đến bà Lê Thị Tình và ông Vũ Phú Đạt

(GLO)- Ngày 2-8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai có Thông báo về việc tìm người bị hại liên quan đến tố giác của bà Lê Thị Tình và chồng là ông Vũ Phú Đạt có hành vi chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Gia Lai đang kiểm tra, xác minh đơn của các bà Bùi Thị Thường và Phạm Thị Lệ Luân tố giác bà Lê Thị Tình (SN 1992) và chồng là ông Vũ Phú Đạt (SN 1993) cùng trú tại tổ 10, phường Yên Thế, TP. Pleiku có hành vi chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền 2,25 tỷ đồng xảy ra tại TP. Pleiku từ tháng 1 đến tháng 6-2022.

Theo đó, trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 6-2022, lợi dụng sự quen biết từ trước, bà Lê Thị Tình, ông Vũ Phú Đạt đưa ra thông tin cần huy động tiền đầu tư mua bán bất động sản để vay của bà Bùi Thị Thường số tiền 820 triệu đồng (lãi suất 5%/tháng) và vay của bà Phạm Thị Lệ Luân số tiền 1,430 tỷ đồng (lãi suất 7%/tháng) hứa hẹn trong thời gian từ 20 ngày đến 1 tháng sẽ trả lại tiền lãi và gốc.

Tuy nhiên, sau khi vay tiền, bà Lê Thị Tình không trả lãi và gốc đúng hẹn, bà Thường và bà Luân đã nhiều lần liên lạc yêu cầu bà Tình trả lại tiền thì vợ chồng ông Đạt, bà Tình tắt máy không trả lời, tới nhà tìm thì không gặp, hiện không xác định được bà Tình ông Đạt đang ở đâu nên các bà Bùi Thị Thường và Phạm Thị Lệ Luân đã làm đơn tố giác bà Lê Thị Tình và ông Vũ Phú Đạt có hành vi “chiếm đoạt tài sản" số tiền 2,250 tỷ đồng đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai để xử lý theo quy định của pháp luật.

Để phục vụ quá trình kiểm tra, xác minh mở rộng vụ việc, củng cố tài liệu, chứng cứ xử lý đối tượng, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đề nghị Công an các huyện, thị xã và TP. Pleiku thông báo, rà soát trên địa bàn xác định có tổ chức, cá nhân nào là bị hại có liên quan đến đối tượng bị tố cáo nêu trên thì liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai, địa chỉ: 267A Trần Phú, phường Diên Hồng, TP. Pleiku để giải quyết theo quy định của pháp luật (gặp điều tra viên Nguyễn Đình Mai, số điện thoại: 0985.751.079 )

GLO