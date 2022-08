Đà Nẵng: Phát hiện, tạm giữ 165 bình khí cười

(GLO)- Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Thanh Khê (TP. Đà Nẵng) đang tạm giữ 165 bình khí cười để làm rõ đường dây cung cấp từ Hà Nội vào TP. Đà Nẵng cho các tụ điểm ăn chơi.

Đội Cảnh sát kinh tế và Đội Cảnh sát giao thông Công an Q.Thanh Khê tạm giữ số khí cười. Ảnh: Nguyễn Tú/Báo Thanh Niên

Thông tin từ Báo Công an thành phố Đà Nẵng, vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 12-8, khi tuần tra kiểm soát đến khu vực ngã 3 Hà Khê-Nguyễn Tất Thành, Đội Cảnh sát kinh tế Công an Quận Thanh Khê phát hiện ô-tô BKS 29H-813.12 do ông N.H.C (SN 1990, trú Đông Anh, Hà Nội) đang điều khiển để giao hàng hóa có nhiều biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng kiểm tra.

Qua kiểm tra đã phát hiện bên trong thùng chở hàng của ô-tô trên có 165 bình kim loại có van bên trong chứa khí (nghi khí N2O hay còn gọi là khí cười). Tại thời điểm kiểm tra, ông C. không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của số hàng hoá trên.

Nguồn tin từ Báo Thanh Niên cho biết: Tài xế C. khai nhận vận chuyển số khí cười này từ Hà Nội vào TP. Đà Nẵng để giao cho một nam thanh niên chuyên cung cấp khí cười cho các tụ điểm vui chơi giải trí, khách lẻ mua sử dụng ở các căn hộ cho thuê…

Hiện Đội Cảnh sát kinh tế đang tạm giữ toàn bộ tang vật (165 bình khí cười), đồng thời tiếp tục triệu tập những đối tượng liên quan để làm rõ.

