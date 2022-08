Đà Nẵng: Nhóm giang hồ vào quán bar đánh khách, giành bàn

Nhóm giang hồ vào một quán bar ở Đà Nẵng rồi giành bàn, đánh khách dã man.





Ngày 9.8, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng cho biết đã làm rõ nguyên nhân vụ gây rối của nhóm giang hồ đánh khách, giành bàn ở quán bar trên địa bàn.



Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố nhóm giang hồ gồm 3 bị can Nguyễn Cường Nam (biệt danh Nam "Bắc", 38 tuổi), Bùi Công Tùng (28 tuổi, cùng ngụ K56/H23/15 đường Nguyễn Xuân Hữu, P.Hòa Thọ Đông, Q.Cẩm Lệ), Trần Đại Trung (34 tuổi, ngụ P.Vĩnh Trung, Q.Thanh Khê, cùng TP.Đà Nẵng) về các tội gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích.





Tùng và Nam (bên phải). Ảnh: Văn Tiến



Tuy nhiên, cả 3 bị can đều bỏ trốn nên từ tháng 7.2022 Công an TP.Đà Nẵng ra quyết định truy nã nguy hiểm. Trong khi Trung vẫn trốn truy nã, ngày 3.8, Nam và Tùng về đầu thú, bước đầu khai nhận hành vi côn đồ.



Theo đó, vào lúc 23 giờ 45 ngày 26.2.2022, Tùng, Nam, Trung cùng bạn đến ăn chơi tại một quán bar ở P.Hòa Cường Nam (Q.Hải Châu) và ngồi bàn VIP 5.



Nhóm giang hồ này đòi ngồi bàn VIP 4 bên cạnh nhưng bàn này đã có nhóm khách L.N.A, T.L.D và L.T.N.A. Mặc dù khách ngồi chơi từ trước, nhưng nhóm Tùng, Nam, Trung vẫn đòi giành bàn.



Trong 3 bị can giang hồ còn Trung (giữa) vẫn trốn truy nã. Ảnh: Văn Tiến



Anh L.N.A không đồng ý thì liền bị một người trong nhóm giang hồ (chưa rõ đối tượng) đấm vào mặt dẫn đến hai bên xô xát. Nam cầm đĩa trái cây ném sang bàn VIP 4 nhưng không trúng ai.



Tùng, Trung cầm ly thủy tinh, vỏ chai bia đánh tới tấp vào đầu và người anh L.N.A. Anh T.L.D lao đến can ngăn thì cũng bị nhóm giang hồ dùng chai bia, ly thủy tinh đánh vào đầu gây thương tích.



Mặc cho bảo vệ can ngăn, Nam, Tùng, Trung vẫn đuổi đánh, đạp anh D. và anh A. xuống sàn và đánh ngay trước sảnh.



Hậu quả, anh L.N.A bị thương tích 4%, anh D. bị thương tích 9%.



Tùng và Nam khai nhận nhóm bỏ trốn từ tháng 5.2022 vào TP.HCM nhưng liên tục đổi nhà trọ, khách sạn để tránh bị phát hiện. Sau nhiều tháng sống lang bạt, cả hai dần hết tiền nên về đầu thú.

Theo Văn Tiến (TNO)