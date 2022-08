Cựu Đại tá Phùng Anh Lê bị phạt 7 năm 6 tháng tù về tội "Nhận hối lộ"

(GLO)- Sáng 14-8, sau 2 ngày xét xử, Tòa án nhân dân TP. Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Phùng Anh Lê (cựu Đại tá, cựu Trưởng Công an quận Tây Hồ, Hà Nội) 7 năm 6 tháng tù về tội “Nhận hối lộ”.

Liên quan đến vụ án, 3 bị cáo còn lại trong vụ án đều là cựu cán bộ Công an quận Tây Hồ bị tuyên phạt về tội “Tha trái pháp luật người bị bắt, người đang bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù”, gồm: Nguyễn Đức Châu (cựu Đội trưởng Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Trật tự xã hội) 10 tháng 28 ngày tù, bằng thời hạn tạm giam, do đó được trả tự do ngay tại tòa; Vũ Công Ngọc (cựu Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Trật tự xã hội) 6 tháng tù treo; Lê Đình Trung (cựu Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp) 4 tháng 12 ngày tù, bằng thời gian bị tạm giam, được Tòa ghi nhận đã chấp hành án xong.

Bị cáo Phùng Anh Lê khai báo trước tòa. Ảnh nguồn TTXVN

Theo bản án sơ thẩm, trong vụ án này, các bị cáo đều được đào tạo trong môi trường công an, nhưng đã vi phạm các quy định của ngành, của pháp luật, dẫn đến phạm tội, vi phạm các nguyên tắc, quy định của pháp luật, gây hậu quả nghiêm trọng, gây ảnh hưởng tiêu cực đến các cơ quan tiến hành tố tụng, gây bức xúc xã hội, cần xử lý nghiêm.

Vì vậy, việc truy tố, xử lý nghiêm các bị cáo là cần thiết, nhằm cải tạo giáo dục và phòng ngừa tội phạm nói chung.

Trong số các bị cáo, người phải chịu trách nhiệm chính là bị cáo Phùng Anh Lê. Đáng lẽ bị cáo Lê phải nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, nhưng bị cáo với động cơ vụ lợi đã tha trái pháp luật đối tượng Nguyễn Hữu Tài (trú tại phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội; là đối tượng chuyên cho vay nặng lãi). Bị cáo Lê cho rằng mình bị oan sai, cáo buộc không thuyết phục, bị cáo không nhận tiền hối lộ, nhưng Hội đồng xét xử nhận định, việc truy tố bị cáo là đúng người, đúng tội.

Các bị cáo khác trong vụ án làm theo chỉ đạo của cấp trên, không được hưởng lợi. Họ đã tiếp nhận chỉ đạo trái pháp luật của bị cáo Phùng Anh Lê, thực hiện các mệnh lệnh không đúng pháp luật. Những bị cáo này đã nhận thức được sai phạm, ăn năn hối hận, phạm tội lần đầu… và được Hội đồng xét xử xem xét, cho hưởng tình tiết giảm nhẹ.

Căn cứ vào lời khai của các bị cáo tại phiên tòa, chứng cứ, tài liệu trong vụ án, Tòa xác định, mặc dù hồ sơ giam giữ Nguyễn Hữu Tài chưa thu giữ được, nhưng căn cứ vào lời khai của những người liên quan và các tài liệu khác, có thể khẳng định nội dung vụ án như cáo trạng truy tố.