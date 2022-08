Công an tỉnh Gia Lai truy tìm bà Dương Thị Thanh

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai ra Quyết định truy tìm bà Dương Thị Thanh (SN 1950), là người nghi thực hiện tội phạm trong vụ án hình sự “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra từ tháng 6 đến tháng 11-2021 tại thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa.

Theo đó, bà Dương Thị Thanh có s ố CMND/CCCD: 170999993; nơi cấp: Công an tỉnh Thanh Hóa.

Quê quán: phường Thiệu Dương, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Nơi đăng ký thường trú: thôn Cốc, xã cẩm Thạch, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa.

Chỗ ở khác: Tổ dân phố 7, thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai.

Đặc điểm nhận dạng: Có nốt ruồi ngay cánh mũi trái.

Bà Thanh là người nghi thực hiện tội phạm trong vụ án hình sự “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra từ tháng 6 đến tháng 11-2021 tại thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai.

Giao Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai chủ trì trong việc thực hiện các công tác, biện pháp truy tìm đối tượng theo quy định. Đề nghị các Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai; Công an các huyện, thị xã, thành phố phối hợp truy tìm.

Nếu có thông tin về bà Dương Thị Thanh thông báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai địa chỉ: 267A Trần Phú, phường Diên Hồng, TP. Pleiku, Gia Lai, số điện thoại: 0694.329.109 (Điều tra viên Hồ Ngọc Thuận, số điện thoại: 0935.783.279 ).

